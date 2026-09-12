DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de Barcelona vs Levante por la quinta jornada de LaLiga desde el estadio Ciudad de Valencia. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Barcelona por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.