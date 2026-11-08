¡Con asistencia de Julián! Giuliano Simeone marcó el 1-0 del Atlético Madrid vs. Barcelona | VIDEO

Atlético Madrid arrancó con todo el partido frente al Barcelona por la fecha 12 de LaLiga y se puso en ventaja rápidamente. A los 10′, Giuliano Simeone marcó el 1-0 tras una gran pase de Julián Álvarez e hizo estallar el estadio Riyadh Air Metropolitano. El goleador argentino hizo una buena jugada individual por izquierda, sacó el centro al corazón del área y allí apareció ‘Gio’, quien solo tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador.

Atlético Madrid arrancó con todo el partido frente al Barcelona por la fecha 12 de LaLiga y se puso en ventaja rápidamente. A los 10′, Giuliano Simeone marcó el 1-0 tras una gran pase de Julián Álvarez e hizo estallar el estadio Riyadh Air Metropolitano. El goleador argentino hizo una buena jugada individual por izquierda, sacó el centro al corazón del área y allí apareció ‘Gio’, quien solo tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador. ¡¡CONEXIÓN ARGENTINA EN EL EQUIPO DEL CHOLO!! Asistencia de Julián para que Giuliano Simeone defina y anote el 1-0 de Barcelona vs. Atlético de Madrid. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/s5C0anMX5r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru