¡Con asistencia de Julián! Giuliano Simeone marcó el 1-0 del Atlético Madrid vs. Barcelona | VIDEO
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Por Redacción EC

Atlético Madrid arrancó con todo el partido frente al Barcelona por la fecha 12 de LaLiga y se puso en ventaja rápidamente. A los 10′, Giuliano Simeone marcó el 1-0 tras una gran pase de Julián Álvarez e hizo estallar el estadio Riyadh Air Metropolitano. El goleador argentino hizo una buena jugada individual por izquierda, sacó el centro al corazón del área y allí apareció ‘Gio’, quien solo tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador.

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