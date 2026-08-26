Por Redacción EC

anotó hoy su primer gol de la temporada en LaLiga con el frente a la Real Sociedad. El delantero francés rompió el empate en el minuto 40 de la primera parte tras aprovechar una magnífica asistencia de Federico Valverde dentro del área. La alegría en el Santiago Bernabéu duró poco, ya que Luka Sučić igualó el encuentro para los visitantes apenas tres minutos después, dejando el marcador uno a uno antes del descanso. El partido continúa en desarrollo con ambos equipos buscando la victoria en un duelo de alta intensidad. El Real Madrid intenta asegurar los tres puntos en casa.

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