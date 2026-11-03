¡Error en salida y gol! Lamine Yamal apareció para marcar el 1-0 del Barcelona vs Aston Villa.
¡Error en salida y gol! Lamine Yamal apareció para marcar el 1-0 del Barcelona vs Aston Villa.
Por Redacción EC

Barcelona se puso en ventaja rápidamente en el partido contra Aston Villa, por la fecha 4 de la Champions League. A los 7′, Lamine Yamal apareció para sacar provecho de un error en salida de Pau Torres y marcar el 1-0 en el Spotify Camp Nou. La jugada fue rápida y efectiva. Los blaugranas presionaron a la defensa rival y Torres cruzó la pelota de manera errada. El balón lo recogió Yamal, quien definió al palo más lejano del arquero rival para abrir el marcador.

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