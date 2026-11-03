¡Error en salida y gol! Lamine Yamal apareció para marcar el 1-0 del Barcelona vs Aston Villa.

Barcelona se puso en ventaja rápidamente en el partido contra Aston Villa, por la fecha 4 de la Champions League. A los 7′, Lamine Yamal apareció para sacar provecho de un error en salida de Pau Torres y marcar el 1-0 en el Spotify Camp Nou. La jugada fue rápida y efectiva. Los blaugranas presionaron a la defensa rival y Torres cruzó la pelota de manera errada. El balón lo recogió Yamal, quien definió al palo más lejano del arquero rival para abrir el marcador.

Barcelona se puso en ventaja rápidamente en el partido contra Aston Villa, por la fecha 4 de la Champions League. A los 7′, Lamine Yamal apareció para sacar provecho de un error en salida de Pau Torres y marcar el 1-0 en el Spotify Camp Nou. La jugada fue rápida y efectiva. Los blaugranas presionaron a la defensa rival y Torres cruzó la pelota de manera errada. El balón lo recogió Yamal, quien definió al palo más lejano del arquero rival para abrir el marcador. ASTON VILLA SE CONFIÓ DE MÁS EN LA SALIDA Y BARCELONA NO PERDONÓ: Lamine Yamal recuperó y marcó su 13° gol de la temporada en el partido por la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/JwmATTYcGK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru