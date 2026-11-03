¡Error en salida y gol! Lamine Yamal apareció para marcar el 1-0 del Barcelona vs Aston Villa.

Barcelona se puso en ventaja rápidamente en el partido contra Aston Villa, por la fecha 4 de la Champions League. A los 7′, Lamine Yamal apareció para sacar provecho de un error en salida de Pau Torres y marcar el 1-0 en el Spotify Camp Nou. La jugada fue rápida y efectiva. Los blaugranas presionaron a la defensa rival y Torres cruzó la pelota de manera errada. El balón lo recogió Yamal, quien definió al palo más lejano del arquero rival para abrir el marcador.
Barcelona se puso en ventaja rápidamente en el partido contra Aston Villa, por la fecha 4 de la Champions League. A los 7′, Lamine Yamal apareció para sacar provecho de un error en salida de Pau Torres y marcar el 1-0 en el Spotify Camp Nou. La jugada fue rápida y efectiva. Los blaugranas presionaron a la defensa rival y Torres cruzó la pelota de manera errada. El balón lo recogió Yamal, quien definió al palo más lejano del arquero rival para abrir el marcador.
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