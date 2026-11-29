Barcelona esperó poco para abrir el marcador ante el Deportivo La Coruña en Riazor, por la fecha 14 de LaLiga. A los 2′, Lamine Yamal puso el 1-0 con una jugada impensada que terminó convirtiéndose en una ventaja mínima para los culés. El ‘10′ pisó el área, tiró una asistencia para Dani Olmo, pero este la dejó pasar y la pelota ingresó al arco rival. Nadie la tocó. Con ello, el equipo de Hansi Flick empieza a dominar el partido en busca de conseguir un triunfo.

Barcelona esperó poco para abrir el marcador ante el Deportivo La Coruña en Riazor, por la fecha 14 de LaLiga. A los 2′, Lamine Yamal puso el 1-0 con una jugada impensada que terminó convirtiéndose en una ventaja mínima para los culés. El ‘10′ pisó el área, tiró una asistencia para Dani Olmo, pero este la dejó pasar y la pelota ingresó al arco rival. Nadie la tocó. Con ello, el equipo de Hansi Flick empieza a dominar el partido en busca de conseguir un triunfo. ¡BARCELONA ARRANCÓ CON TODO Y PUSO EL 1-0 ANTES DE LOS 2'! Pase filtrado de Lamine Yamal y Dani Olmo hizo una maravilla para que el equipo de Hansi Flick abra el marcador. #LaLigaEnDSPORTS | #DéporBarca https://t.co/BRVayuxL9z — DSPORTS (@DSports) November 29, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru