Barcelona esperó poco para abrir el marcador ante el Deportivo La Coruña en Riazor, por la fecha 14 de LaLiga. A los 2′, Lamine Yamal puso el 1-0 con una jugada impensada que terminó convirtiéndose en una ventaja mínima para los culés. El ‘10′ pisó el área, tiró una asistencia para Dani Olmo, pero este la dejó pasar y la pelota ingresó al arco rival. Nadie la tocó. Con ello, el equipo de Hansi Flick empieza a dominar el partido en busca de conseguir un triunfo.
Barcelona esperó poco para abrir el marcador ante el Deportivo La Coruña en Riazor, por la fecha 14 de LaLiga. A los 2′, Lamine Yamal puso el 1-0 con una jugada impensada que terminó convirtiéndose en una ventaja mínima para los culés. El ‘10′ pisó el área, tiró una asistencia para Dani Olmo, pero este la dejó pasar y la pelota ingresó al arco rival. Nadie la tocó. Con ello, el equipo de Hansi Flick empieza a dominar el partido en busca de conseguir un triunfo.
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