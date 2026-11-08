¡Remontada culé! Doblete de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Atlético Madrid | VIDEO

Barcelona remontó al Atlético Madrid y pasó 2-1 adelante en el marcador, por la fecha 12 de LaLiga. Fermín López fue el encargado de anotar a los 45′ y 66′ para darle vuelta al partido en el Riyadh Air Metropolitano. El primer tanto llegó casi al final del primer tiempo, cuando Pedri generó una jugada ofensiva, la pelota le quedó a López y este remató en primera para batir a Oblak. El segundo tanto sucedió en el segundo tiempo, tras un gran pase de Lamine Yamal y una mejor definición del goleador de la noche. Con ello, el Barza sacó ventaja en campo visitante y domina el partido.

Barcelona remontó al Atlético Madrid y pasó 2-1 adelante en el marcador, por la fecha 12 de LaLiga. Fermín López fue el encargado de anotar a los 45′ y 66′ para darle vuelta al partido en el Riyadh Air Metropolitano. El primer tanto llegó casi al final del primer tiempo, cuando Pedri generó una jugada ofensiva, la pelota le quedó a López y este remató en primera para batir a Oblak. El segundo tanto sucedió en el segundo tiempo, tras un gran pase de Lamine Yamal y una mejor definición del goleador de la noche. Con ello, el Barza sacó ventaja en campo visitante y domina el partido. Primer gol de Fermín López ¡¡PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! Fermín sacó un tremendo zurdazo imposible para Oblak y puso el 1-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid en el cierre del primer tiempo. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/fkMeaFjMzk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026 Segundo gol de Fermín López ¡¡REMONTADA CULÉ!! Lamine Yamal le metió un pase fenomenal a Fermín López que le pegó de primera y anotó su doblete para el 2-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dsSBdcRmfm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru