¡Remontada culé! Doblete de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Atlético Madrid | VIDEO
¡Remontada culé! Doblete de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Atlético Madrid | VIDEO
Por Redacción EC

Barcelona remontó al Atlético Madrid y pasó 2-1 adelante en el marcador, por la fecha 12 de LaLiga. Fermín López fue el encargado de anotar a los 45′ y 66′ para darle vuelta al partido en el Riyadh Air Metropolitano. El primer tanto llegó casi al final del primer tiempo, cuando Pedri generó una jugada ofensiva, la pelota le quedó a López y este remató en primera para batir a Oblak. El segundo tanto sucedió en el segundo tiempo, tras un gran pase de Lamine Yamal y una mejor definición del goleador de la noche. Con ello, el Barza sacó ventaja en campo visitante y domina el partido.

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