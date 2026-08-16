RTVE La 1 EN VIVO: televisa en directo el partido deReal Madrid vs Schalke 04 amistoso de pretemporada desde el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. ¿Cómo ver RTVE La 1 EN DIRECTO? Para ver RTVE La 1 en vivo en España, tienes las opciones de hacerlo por señal abierta, cable o streaming. Si lo verás por televisión digital terrestre (TDT), deberás tener una televisión que funcione con antena. Si planeas verlo por cable, deberás contar con algún servicio como: Movistar+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel, R, Telecable, entre otros. Por streaming, tienes la app de RTVE Play disponible para iOS y Android, o también suelen pasar el partido por su canal de YouTube.

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