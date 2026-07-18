La 1 RTVE EN DIRECTO: televisa en vivo el partido de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026. ¿Cómo ver RTVE La 1 EN DIRECTO? Para ver RTVE La 1 en vivo en España, tienes las opciones de hacerlo por señal abierta, cable o streaming. Si lo verás por televisión digital terrestre (TDT), deberás tener una televisión que funcione con antena. Si planeas verlo por cable, deberás contar con algún servicio como: Movistar+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel, R, Telecable, entre otros. Por streaming, tienes la app de RTVE Play disponible para iOS y Android, o también suelen pasar el partido por su canal de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.