Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026 | VIDEO
Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

Marc Cucurella cumplió su promesa. El lateral de la selección española compartió en sus redes sociales el momento en el que se tatuó el rostro de Luis de la Fuente, entrenador con el que conquistó el Mundial 2026. El futbolista había asegurado durante la concentración del torneo que, si España levantaba la Copa del Mundo, inmortalizaría al técnico en su piel.

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