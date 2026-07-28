Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026 | VIDEO

Marc Cucurella cumplió su promesa. El lateral de la selección española compartió en sus redes sociales el momento en el que se tatuó el rostro de Luis de la Fuente, entrenador con el que conquistó el Mundial 2026. El futbolista había asegurado durante la concentración del torneo que, si España levantaba la Copa del Mundo, inmortalizaría al técnico en su piel.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el nuevo jugador del Real Madrid publicó fotografías y videos del proceso. “Las promesas se cumplen”, escribió junto a una imagen en la que aparece acompañado por el reconocido tatuador Ganga y el influencer Ceciarmy, quien también estuvo presente durante la sesión.

El diseño muestra a Luis de la Fuente sosteniendo el trofeo del Mundial con el logotipo del torneo como fondo. La idea nació durante la concentración de España en la Copa del Mundo y rápidamente llamó la atención de los hinchas. Tras la consagración frente a Argentina, Cucurella no tardó en cumplir su palabra.

Cucurella no fue el único integrante de la selección que hizo ese compromiso. Su compañero Álex Baena también aseguró que se tatuaría al entrenador si España conquistaba el Mundial, aunque hasta el momento no ha confirmado si ya cumplió con esa promesa. El gesto del lateral, sin embargo, fue suficiente para convertirse en uno de los temas más comentados entre los aficionados españoles.

Como si fuera poco, el futbolista dejó abierta la puerta a un nuevo desafío. Tiempo atrás aceptó una propuesta de Ceciarmy y prometió que, si España gana el Mundial 2030, cumplirá el reto que reciba más “me gusta” entre los comentarios de una publicación en X (antes Twitter). ¿Cuál será su próxima locura?

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