Movistar Plus EN DIRECTO HOY: canal en España que televisa el partido de Barcelona vs Racing de Santander por la jornada 6 de LaLiga 2026/27 desde el Spotify Camp Nou. El partido arrancará a las 9:30 de la noche (horario español) este miércoles 16 de septiembre del 2026. ¿Cómo ver Movistar Plus EN VIVO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Mediante streaming, podrás verlo por la app de Movistar y disfrutar de la transmisión a través de tu celular, tablet, Smart TV y PC.

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