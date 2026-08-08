Real Madrid TV (RM Play) EN VIVO: transmite el partido amistoso de Real Madrid vs Ferencváros desde el Groupama Aréna de Budapest. ¿Cómo ver Real Madrid TV (RM Play) EN DIRECTO? Real Madrid TV es el medio televisivo oficial del Real Madrid Club de Fútbol y está disponible completamente gratis y en vivo de forma online. Puedes sintonizar la señal oficial directamente en la web de Real Madrid TV En Directo o a través de la aplicación oficial RM Play, disponible para dispositivos móviles y Smart TVs. Solo se requiere registrar una cuenta gratuita de Madridista. Además, se ve por televisisión en abierto a través de la TDT nacional, así como en los operadores de pago Movistar Plus+ y Orange TV.

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