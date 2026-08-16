Real Madrid TV (RM Play) EN VIVO: transmite el partido amistoso de Real Madrid vs Schalke 04 desde el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. ¿Cómo ver Real Madrid TV (RM Play) EN DIRECTO? Real Madrid TV es el medio televisivo oficial del Real Madrid Club de Fútbol y está disponible completamente gratis y en vivo de forma online. Puedes sintonizar la señal oficial directamente en la web de Real Madrid TV En Directo o a través de la aplicación oficial RM Play, disponible para dispositivos móviles y Smart TVs. Solo se requiere registrar una cuenta gratuita de Madridista. Además, se ve por televisisión en abierto a través de la TDT nacional, así como en los operadores de pago Movistar Plus+ y Orange TV.