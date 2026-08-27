¡El Camp Nou a sus pies! Rodri debuta con Barcelona entre aplausos y ovación | VIDEO

Tiene al Camp Nou en sus pies. Rodri hizo su debuta con camiseta del Barcelona tras ingresar al minuto 62 en el partido contra Athletic Club, correspondiente a la fecha 1 de LaLiga. El volante español ingresó en reemplazo de Raphinha y lo hizo entre aplausos y ovación. El campeón del mundo con España recibió el cariño de los hinchas azulgranas, quienes esperan verlo brillar esta temporada. La última vez que Rodri jugó en la Liga fue en mayo del 2019. Hoy, es actual Balón de Oro de la Copa del Mundo 2026.

Tiene al Camp Nou en sus pies. Rodri hizo su debuta con camiseta del Barcelona tras ingresar al minuto 62 en el partido contra Athletic Club, correspondiente a la fecha 1 de LaLiga. El volante español ingresó en reemplazo de Raphinha y lo hizo entre aplausos y ovación. El campeón del mundo con España recibió el cariño de los hinchas azulgranas, quienes esperan verlo brillar esta temporada. La última vez que Rodri jugó en la Liga fue en mayo del 2019. Hoy, es actual Balón de Oro de la Copa del Mundo 2026. DEBUT PARA RODRI EN BARCELONA



El mediocampista, campeón del #MundialEnDSPORTS y flamente refuerzo del Culé, ingresó en lugar de Marc Bernal.#BarçaAthletic | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/6YxXHHAqOg — DSPORTS (@DSports) August 27, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru