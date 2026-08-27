¡El Camp Nou a sus pies! Rodri debuta con Barcelona entre aplausos y ovación | VIDEO
¡El Camp Nou a sus pies! Rodri debuta con Barcelona entre aplausos y ovación | VIDEO
Por Redacción EC

Tiene al Camp Nou en sus pies. Rodri hizo su debuta con camiseta del Barcelona tras ingresar al minuto 62 en el partido contra Athletic Club, correspondiente a la fecha 1 de LaLiga. El volante español ingresó en reemplazo de Raphinha y lo hizo entre aplausos y ovación. El campeón del mundo con España recibió el cariño de los hinchas azulgranas, quienes esperan verlo brillar esta temporada. La última vez que Rodri jugó en la Liga fue en mayo del 2019. Hoy, es actual Balón de Oro de la Copa del Mundo 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.