Con un triplete de Gonzalo y sendos goles de los también canteranos Asencio y Fran García, el Real Madrid derrotó el pasado domingo 5-1 al Real Betis en la 18 fecha de LaLiga, un resultado que permite al conjunto blanco mantenerse en la estela del líder FC Barcelona.

No obstante, uno de los jugadores que se robó las miradas fue Vinícius Jr., quien volvió a ser protagonista y no por sus jugadas, sino por su actitud dentro del campo.

Al delantero brasileño se le vio frustrado en las tomas captadas por Movistar Plus, en una noche en la que volvió a ser pitado por el Santiago Bernabéu.

“Así es imposible, tiene que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan”, señaló exasperado ‘Vini’ tras el 3-1.

Asimismo, se quejó con Xabi Alonso constantemente porque el balón no llegaba a sus pies, y esta vez tuvo a Gonzalo García bajo el foco.

“Dile que tiene que dar alguna. No siempre, pero una”, alegó.

Gonzalo marcó primero de cabeza en el segundo palo a pase del brasileño Rodrygo (20′). En el segundo tiempo enganchó una media volea con la diestra, previo control con el pecho, para batir al arquero Álvaro Valles (50′) y selló una noche inolvidable para él enviando al fondo de la red con un remate de tacón un pase del turco Arda Güller (82′).