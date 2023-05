Fuerte y claro se pronunció Vinícius Junior este domingo tras sufrir insultos racistas durante la visita de Real Madrid al Valencia por LaLiga en el estadio de Mestalla. Ya incómodo, el brasileño golpeó a Hugo Duro y recibió una tarjeta roja directa. Luego aseguró que “el premio” que “consiguieron los racistas” fue su expulsión y se extendió a través de redes sociales, donde dejó un contundente mensaje.

”El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión. No es fútbol es LaLiga”, compartió en una historia de su cuenta oficial en Instagram. Minutos más tarde, escribió una reacción más amplia en Twitter e insistió en que existe permisividad con los racistas en el campeonato y en la sociedad española.

”No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas”, señaló indignado Vinícius. Además, aseguró que en Brasil, a España se le conoce como un “país racista”.

”Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desgraciadamente, por todo lo que ocurre cada semana, no tengo forma de defenderlo. Estoy de acuerdo”, añadió. ”Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, sentenció.