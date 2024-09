ESPN EN VIVO: cómo ver Boca - Belgrano por Liga Profesional Argentina 2024

ESPN EN VIVO - Boca Juniors vs Belgrano: sigue el partido por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina en el estadio Julio César Villagra. El encuentro empieza a las 6:00 de la tarde hora peruana (20:00 horas de Argentina). ¿Dónde verlo en Perú y otros países de Sudamérica? La transmisión se puede seguir en la región por ESPN a través de televisión pagada por cable, en operadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV. El encuentro también se puede ver desde dispositivos por streaming en plataformas como Disney Plus, DirecTV GO (DGO), Fanatiz, Movistar TV APP (Movistar Play), entre otras.

