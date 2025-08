Mira la Formula 1 por ESPN: Gran Premio de Hungría 2025. Sigue la carrera hoy domingo 3 de agosto del 2025 desde las 8:00 de la mañana de Perú, Ecuador y Colombia, que son las 9:00 AM de Chile, Bolivia y Venezuela, las 10:00 AM de Argentina, las 7:00 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN transmite online vía streaming en Sudamérica y Centroamérica a través de Disney Plus, mientras que ESPN Plus, ESPN Deportes y ESPN 3 pasan el evento en Estados Unidos. Si estás en Chile también puedes seguir la transmisión de ESPN Premium.

