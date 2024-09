ESPN EN VIVO, River vs. Colo Colo - Copa Libertadores por Disney Plus y DirecTV

ESPN EN VIVO: River vs. Colo Colo

ESPN EN VIVO: ver el partido de River Plate vs Colo Colo que se juega hoy este martes 17 de septiembre del 2024 en el Estadio Monumental de Santiago de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El pitazo inicial será a las 21:30 horas de Argentina y Chile (19:30 de Perú). ESPN está a cargo de la transmisión en Sudamérica, a través de operadores de cable como DirecTV, Movistar, Claro TV, Flow, Telecentro, entre otros, y mediante plataformas de streaming como DirecTV GO (DGO), Flow y Disney Plus. En Argentina transmiten Telefe y FOX Sports, y en Chile pasa el duelo ESPN Premium y Chilevisión.