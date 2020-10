Los periodistas argentinos Alejandro Fantino y Miguel Simón protagonizaron un tenso momento la noche del lunes en el programa ESPN FC. La razón: unas declaraciones que el segundo brindó días atrás en una entrevista con un portal web.

Consultado por “deenganche.com.ar”, Simón –un experimentado relator de varias disciplinas deportivas— debió responder sobre diferencias entre periodismo, show y análisis. En un momento, reveló que en los últimos días algunas personas le han consultado si no se siente incómodo por compartir programa con Fantino.

“Cada uno va por su calle (...) Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show”, afirmó.





Esto, al parecer no le gustó a Alejandro Fantino – otro experimentado relator, pero a la vez conductor de múltiples programas en la TV argentina, varios incluso no necesariamente deportivos--, quien aprovechó el aire de ESPN FC para increpar a Simón.

“Me gustaría saber qué hago yo con respeto a lo que haces tú. ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Acaso no hago periodismo conduciendo? (…) A mí me molesta que me trates solamente de conductor. No soy solamente eso. Cuando leo que dices que me dedico a otra cosa totalmente diferente, me siento representar a un montón de colegas que muchas veces somos ninguneados por otros que leyeron cuatro fórmulas matemáticas y ya se sienten los dueños del mundo”, aseveró Fantino.

Entre incómodo y sorprendido, Miguel Simón intentó dejar en claro que jamás ha intentado ningunear la labor de Alejandro Fantino. “No quiero enfrentar lo que hago yo con lo que haces tú porque no tiene sentido. Simplemente está claro que yo no conozco ni hago los programas que haces tú. A eso me refiero”, continuó el respetado relator de ESPN.

Ya en la parte final de la polémica, Alejandro Fantino auguró que lo dialogado en vivo con Miguel Simón seguramente iba a ser recogido por “ocho o diez medios” digitales en las próximas horas, cosa que finalmente ocurrió. “Correcto. Y después de las trompadas que vamos a tener afuera. Yo soy ‘Miyagui Do’ y tú ‘Cobra Kai’”, respondió Miguel ya más tranquilo.

Lo ocurrido motivó que los nombres de ambos periodistas se conviertan en tendencia en redes sociales. El video del cruce, además, se ha viralizado en distintas cuentas.





UN PANEL CON MUCHA POLÉMICA

La compra de Fox Sports por parte de Disney ha significado una serie de cambios para la televisión deportiva en América Latina. Varias figuras identificadas por muchos años con la cadena antes mencionada pasaron a la vereda del frente: ESPN (también propiedad de la multinacional del entretenimiento). En esta nueva etapa, por ejemplo, Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Diego Latorre, pasaron a relatar y comentar partidos internacionales en otra pantalla.

Un ejemplo de esto es el panel de los lunes de ESPN FC, en donde aparecen figuras que nunca antes compartieron pantalla: Alejandro Fantino, Miguel Simón, Diego Latorre, Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Oscar Ruggeri y Gustavo López.

