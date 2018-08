Estudiantes de La Plata vs. Gremio: se medirán este martes (7:45 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en el Estadio Arena do Gremio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro argentino se impuso 2-1 y llega con ligera ventaja; aunque el brasileño lucha por conseguir el título y no pondrá las cosas fáciles en casa.

El campeón Gremio necesita este martes en Porto Alegre una pequeña hazaña ante el Estudiantes de La Plata si quiere sacar boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores 2018: remontar el 2-1 que le endosaron los argentinos en la ida.

A Gremio les bastará con un triunfo por 1-0 o una diferencia mayor, mientras que Estudiantes avanzaría con un empate o una derrota por un gol si anota más de dos tantos. Brasileños y argentinos llegan a este partido tras perder en las ligas locales, ante el Atlético Paranaense y el Belgrano, respectivamente.

El DT Renato Gaúcho llega con la preocupación por el estado de Marcelo Grohe, considerado uno de los mejores porteros del continente. El arquero se recupera de una lesión muscular y el sábado fue reservado en el duelo ante el Atlético Paranaense. Pero este domingo se entrenó aparentemente con toda normalidad con el resto del equipo.

A los argentinos, cuatro veces campeones del torneo, les subió la moral la reincorporación en la lista de convocados del defensa Facundo Sánchez, quien tuvo una notable recuperación del esguince sufrido en el partido ante Boca Juniors la semana pasada, y el volante Gastón 'La Gata' Fernández, que se recuperó también a tiempo de su lesión en el muslo anterior.

En la ida, Gremio hizo un partido apático ante Estudiantes y, de no haber sido por el gol de descuento de Kannemann, lo tendría mucho más difícil. Pero ahora contará con un aliado esencial, los entregados hinchas 'tricolores', a los que el DT Renato Gaúcho emplazó a "rebosar el estadio" este martes.

Gremio vs. Estudiantes de La Plata: probables alineaciones



Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jaílson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton; Jael. DT: Renato Gaúcho.



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi, Ivan Erquiaga, Iván Gómez, Rodrigo Braña, Pablo Lugüercio, Lucas Rodríguez; Matías Pellegrini, Juan Apaolaza. DT: Leandro Benítez.