VER Eurocopa 2020 EN VIVO y EN DIRECTO: mira todos los partidos de fases de grupos

Hoy, Holanda vs. Alemania protagonizan el partido más atractivo del fin de semana en el Amsterdam Arena desde las 2:45 pm. por la segunda fecha del Grupo C rumbo a la Eurocopa 2020. Conoce la programación completa para no perderte a detalles los partidos internacionales.

Holanda saldría con Jasper Cillessen, Hans Hateboer, Virgil Van Dijk, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Marten De Roon, Frenkie de Jong, Girginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Memphis Depay y Ryan Babel. Por su parte, Alemania formaría con Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Nicklas Sule, Matthias Ginter, Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Marcel Halstenberg, Serge Gnabry, Marco Reus y Leroy Sane.

En la primera fecha se dieron algunos encuentros de puro trámite, donde las selecciones más importantes de Europa mostraron su jerarquía, Holanda le ganó fácil a Bielorrusia, Bélgica superó a Rusia, el campeón del último mundial, Francia superó sin problemas a Moldavia, Croacia, finalista en Rusia 2018, gano a Azerbaiyán por la mínima diferencia, Inglaterra goleó a República Checa y la Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo con Ucrania con quien empataron sin goles.

Holanda venció 3-0 en casa al conjunto germano en octubre del año pasado y se recuperó de una desventaja de dos goles para lograr un empate 2-2 en Gelsenkirchen un mes más tarde y así ganar un lugar en la etapa final de la Liga de Naciones.

Depay realizó un gran partido en la primera fecha ante Bielorrusia. El partido entre Holanda vs. Alemania se juega desde las 2:45 pm. AFP

El sábado 23 de marzo se jugaron dos partidos, uno de los favoritos a clasificar sin problemas, España, ganó por 2-1 a su similar de Noruega, mientras que Italia le ganó por 2-0 a la selección de Finlandia.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por Internet gratis las clasificatorias de la Eurocopa 2020?

A continuación de compartimos los partidos a jugarse los siguientes días como parte de la primera fecha de las clasificatorias a la Eurocopa 2020:

Partidos y horarios de la jornada 2 de las clasificatorias a la Eurocopa 2020

DOMINGO 24 DE MARZO

• Kazajistán vs. Rusia

Hora: 09:00 AM

Estadio: Astana Arena (Kazajistán)



• Gales vs. Eslovaquia

Hora: 09:00 AM

Estadio: Cardiff City Stadium (Gales)



• San Marino vs. Escocia

​ Hora: 12:00 PM

Estadio: Estadio Olímpico de Serravalle (San Marino)



• Israel vs. Austria

​ Hora: 12:00 PM

Estadio: Estadio Sammy Ofer (Israel)

• Hungría vs. Croacia

Hora: 12:00 PM

Estadio: Groupama Arena (Hungría)

• Chipre vs. Bélgica

Hora: 14:45 PM

Estadio: Estadio GSP (Chipre)



• Eslovenia vs. Macedonia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Estadio Stožice (Eslovenia)



• Holanda vs. Alemania

Hora: 14:45 PM

Estadio: Amsterdam Arena (Países Bajos)

• Polonia vs. Letonia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Municipal de Varsovia (Polonia)

• Irlanda del Norte vs. Bielorrusia

Hora: 14:45

Estadio: Windsor Park (Irlanda)

LUNES 25 DE MARZO

• Turquía vs. Moldavia

Hora: 12:00 PM

Estadio: Nuevo Estadio de Eskişehir (Turquía)



• Andorra vs. Albania

Hora: 14:45 PM

Estadio: Nacional de Andorra

• Montenegro vs. Inglaterra

Hora: 14:45 PM

Estadio: Estadio Pod Goricom (Montenegro)



• Luxemburgo vs. Ucrania

Hora: 14:45 PM

Estadio: Josy Barthel (Luxemburgo)



• Portugal vs. Serbia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Da Luz (Portugal)

• Francia vs. Islandia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Stade de France

• Kosovo vs. Bulgaria

Hora: 14:45 PM

Estadio: Fadil Vokrri (Kosovo)



MARTES 26 DE MARZO

• Armenia vs. Finlandia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Republicano Vazgen Sargsyan

• Malta vs. España

Hora: 14:45 PM

Estadio: Nacional Ta' Qali (Malta)

• Bosnia Herzegovina vs. Grecia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Bilino Polje (Bosnia)



• Rumania vs. Islas Feroe

Hora: 14:45 PM

Estadio: Dr. Constantin Rădulescu (Rumania)



• Suiza vs. Dinamarca

Hora: 14:45 PM

Estadio: St. Jakob Park



• Italia vs. Liechtenstein

Hora: 14:45 PM

Estadio: Ennio Tardini (Italia)

• Noruega vs. Suecia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Ullevaal Stadion

• Irlanda vs. Georgia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Aviva (Irlanda)



