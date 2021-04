Conforme a los criterios de Saber más

No le habíamos formulado aún ninguna pregunta y Everton Giovanella no tardó en anticiparse, como en sus épocas de volante central del Celta de Vigo, para recordar con aprecio a sus amigos Pablito y el ‘Pulpo’. Así denominó a Zegarra y Jayo. Con el primero compartió vestuario en Salamanca, mientras que con el segundo lo hizo en el cuadro de Vigo. Desde Lajeado, un pueblo cercano a Porto Alegre, acota que no se pierde los juegos del Celta y que sigue al milímetro lo que viene realizando Renato Tapia.

-Nos mencionaste a Zegarra y Jayo en el saludo, ¿cómo fue jugar con ambos?

Zegarra era un jugador muy refinado. De una calidad espectacular. Inteligente. Nos hizo disfrutar en el Salamanca de grandes partidos. Una persona entrañable y fantástica por la cual guardo un cariño muy bonito. De la misma forma recuerdo al ‘Pulpo’ Jayo. Un trabajador. Un hombre de equipo y gran profesional. Y fuera de la cancha un tipo que vale la pena tener como amigo.

-Mucho tiempo después, Celta vuelve a tener otro volante central peruano que es Renato Tapia. ¿Cómo sintetizas su adaptación al equipo?

Siempre veo los partidos del Celta y, desde el primer día, me llamó la atención por su fortaleza física. Suele estar bien ubicado en el campo. Equilibra mucho al equipo. Hace un trabajo que a veces no se ve tanto a nivel individual, pero colectivamente sabemos el valor que tiene. Además, no se queda atrás a la hora de adelantar el juego. Con la llegada del Chacho Coudet se entonó bastante bien. Hace muchos kilómetros. Tapia es un futbolista muy interesante.

Así se exige Renato Tapia en Celta de Vigo (Video: @RCCelta)





-Jugaste en esa parte del campo por siete temporadas. ¿Qué se requiere para prevalecer en el cuadro gallego?

En mi época, el Celta solía tener jugadores de grandísima calidad en esa demarcación. Makélele o Oubiña, por ejemplo. Víctor Fernández y Miguel Ángel Lotina, los entrenadores que más tiempo tuve, solían darle mucha importancia al medio campo. Hay que tener el cien porciento de atención durante los noventa y pico minutos. Un despiste y ocasionas una contra. Es una tónica a nivel mundial. Hoy se exige también a los mediocentros que sepan ir al ataque.

-De los mediocentros que pasaron por Celta y que mencionaste, ¿a cuál se parece más Tapia?

Tiene un poco de Borja Oubiña. Borja era un jugador fuerte. Con calidad y mucha ubicación en el campo. Además, tenía mucha marca. Yo veo a Tapia con esas características. También tiene cosas de Makélélé. De mí menos, porque yo soy zurdo (risas). Entonces, se asimila más a esos dos grandísimos jugadores.

-¿Por qué tiene cosas de Makélélé?

Sobre todo porque tiene la capacidad de adivinar la jugada siguiente. Tiene el poder de ubicación que le hace correr menos y robar mucho más. Es la inteligencia y el instinto que tiene el futbolista. Es saber leer las jugadas. Lo veo como un jugador muy importante para el Celta.

Giovanella es constantemente homenajeado por su etapa en el Celta de Vigo. (Foto: Yo soy del Celta).

-¿Le agrada el trabajo de Eduardo Coudet?

Lo tuve cerca en Brasil cuando estaba en el Inter de Porto Alegre. Coudet hace que los futbolistas crean a muerte en lo que piensa. Realmente creo que este equipo va a mejorar. Celta empezó en una zona peligrosa La Liga. Tardó en carburar. Tiene grandes delanteros, un centro del campo interesante y una defensa que puede soportar bien. Si no es esta temporada, en la siguiente puede buscar mejores objetivos.

-¿Iago Aspas es el Mostovói de la época actual?

Yo estaba en el equipo cuando dio sus primeros pasos. Subía del equipo B para entrenar con nosotros. Era un chaval que atesoraba una calidad espectacular. Tenía una facilidad para regatear y definir que ahora la sigue mostrando. Iago tiene una identificación muy grande con el Celta. Nació allí. Es de Moaña. Es del pueblo. Siente los colores del Celta como nadie. Es el jugador más emblemático del equipo.

-Hace poco pude conversar con Mostovói, me dijo que antes el Celta era de esos equipos que se transformaban contra los grandes.

Sobre todo, los dos rusos (Mostovói y Karpin). Eran dos jugadores extraordinarios. Es sorprendente como Mostovói no jugó en un equipo superior al Celta. Tenía toda la capacidad. Le sobraba calidad. Y Karpin era un grandísimo futbolista. Era impresionante. Lo que dice ‘Mosto’ es verdad. Nos gustaban los retos difíciles. Le hacíamos complicada la vida a los rivales. He participado de los mejores años del Celta y he disfrutado cada minuto. Por eso, tenemos un cariño tan grande hacia el Real Club Celta.

Renato Tapia habló de su valor en el mercador y Jefferson Farfán en Alianza Lima. (Foto: AFP / Video: América TV)

-¿Real Madrid y Barcelona sufrían cuando iban a Balídos?

Bastante. Tenían que sudar para ganar. Hablamos de dos grandísimos equipos, por supuesto. Algunas veces hemos salido victoriosos. Son muy pocos partidos en los que nos ganaron con facilidad. Teníamos un equipo muy reconocido. Éramos de los equipos que mejor fútbol hacían en Europa.

-¿Puede volverse un símbolo Tapia si permanece en Celta?

Es un jugador difícil de encontrar. Cuenta con un portento físico que le hace falta a los equipos. No sé cuál es la relación que tiene con sus compañeros, pero mirándolo en el campo deben querer que permanezca por mucho tiempo. El Celta está muy bien servido con Tapia.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Renato Tapia elogiado por periodistas de ESPN