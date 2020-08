Para el dolor también hay que ser guerreros. Paolo pasa días extremos luego de su lesión en los ligamentos. Sin embargo, esta dura experiencia ya la ha pasado antes. Fue en el 2009, cuando se cerraba el proceso de Chemo del Solar con la selección peruana. En la caída de la blanquirroja ante Venezuela, en Puerto La Cruz, no solo comenzamos a cerrar un ciclo de tristezas sino que perdimos por varios meses a nuestro goleador máximo. Paolo Guerrero se lesionó en la rodilla y el doctor Julio Grados fue uno de los que atendió esa emergencia. Diez años después, este especialista nos explica cómo podría evolucionar la recuperación del ‘Depredador'.

“No sé si en la operación que le hicieron hubo reconstrucción del ligamento. Atendimos la emergencia y luego Paolo se fue a Estados Unidos. Ya no pedí más información porque por esos días se cerró el ciclo de la selección y quedó todo desactivado”, explica Grados.

Lo que más preocupa de esta lesión es el tiempo de recuperación. Paolo Guerrero no solo es decisivo en la selección peruana, sino también en su club Internacional de Porto Alegre. Este golpe llegó cuando el ‘9′ estaba viviendo uno de sus mejores inicios en el campeonato brasileño (3 goles en 3 partidos). Su primer diagnóstico ha sido seis meses. ¿Puede ser más? El doctor Grados nos hace más precisiones.

Infografía: Raúl Rodríguez/Fuente: Dr. Julio Grados.

“Su recuperación en el 2009 fue buena, Paolo jugaba en Alemania , tuvo ese respaldo y no tuvo lesiones graves hasta hoy. Sí puede ser más de seis meses el tiempo de recuperación”, agrega Grados. Este especialista trata de hacer paralelos con sus experiencias en la selección y en clubes como la Universidad San Martin, Municipal, entre otros. El panorama no es el más alentador.

En el 2009, la lesión de Paolo Guerrero fue al ligamento cruzado anterior y parte del posterior. Su carrera, después de ese acontecimiento, no tuvo muchas pausas por lesiones. La ausencia más prolongada que padeció después fue cuando dio positivo en el control antidopaje en las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

Lo clave para Paolo Guerrero será como se lleva la reconstrucción del ligamento roto. “Si es reconstrucción, eso dura 6 meses por lo menos. Otro tratamiento que se pueda hacer como poner plaquetas, igual no le da consistencia al ligamento para el deporte de alto rendimiento. Hay que revisar bien el diagnóstico para opinar.

El doctor Julio Grados nos muestra dónde se ha producido la lesión de Paolo Guerrero. (Foto: Julio Grados).

“En toda lesión no es igual tener 20 años a tener 35. La juventud ayuda, pero la edad de Paolo Guerrero no es determinante para su lesión. También puede ser el caso de un chico de 18 años que no maneje bien el umbral del dolor y sea peor que un chico de 40 que lo maneje bien”, explica Grados.

Uno de los paralelos que utiliza el doctor Julio Grados es, precisamente, con el mejor amigo de Paolo Guerrero: Jefferson Farfán. Entre el 2014 y 2015, el ’10′ tuvo una extensa recuperación por una operación en los cartílagos. Con el paso del tiempo, ‘Jeffry’ no recuperó su mejor versión (la del Schalke 04), pero le alcanzó para reimpulsar su carrera en el Lokomotiv y ser parte de una selección mundialista. “Yo la reconstrucción sí la hago, sin embargo opero hasta los 40 o 45 años, aunque estamos hablando de casos que no son competitivos. Hay que ser serios para analizar el tema de la edad. Tenemos casos como el de Jefferson Farfán que tiene su edad, que se operó los cartílagos y ahora está bien.”, cierra el especialista.

Al cierre de esta nota, seguía creciendo la opción de que Paolo Guerrero sea operado en Brasil. Con las Eliminatorias cada vez más cerca, Ricardo Gareca tendrá que sacar del sombrero un plan de contingencia. Ya lo hizo en los meses previos al Mundial Rusia 2018 y el rendimiento de la selección peruana no decayó. Más allá de eso, los diagnósticos de los médicos son fundamentales en esta situación. Eso sí, lo que determinará la vuelta a las canchas de Guerrero es cómo reaccionará su rodilla a la operación. Toca dejar nuestras expectativas futbolísticas en una sola de espera.

