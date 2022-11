La polémica decisión y decimos polémica porque muchos hinchas no están de acuerdo con la última decisión del Chicho Salas. A raíz de ello encuestamos a cinco expertos sobre Alianza Lima sobre la salida del colombiano Arley Rodríguez de Alianza Lima y sobre lo que se le viene al equipo blanquiazul en la próxima Copa Libertadores.

-¿Arley Rodríguez debió quedarse un año más en Alianza después de ser vital para la consecución del bicampeonato?

1. Armando Leveau - Historiador de Alianza

Para mí es un jugador para el torneo local pero Alianza tiene Copa Libertadores y con esta clase de jugadores que no tienen freno ni mucho enganche es muy difícil competir internacionalmente. Creo que su salida es lo correcto.

2. Bruno Ortiz Jaime – Fundador de Alianza History

Yo creo que es básicamente por un tema futbolístico. Si bien tuvo un buen rendimiento en etapas claves del campeonato lo que Alianza necesita es dar un salto de calidad a nivel internacional. Con Arley no sería fácil de conseguir ya que a nivel de Libertadores no tuvo una buenas presentaciones y eso no ayuda mucho. Si Alianza necesita dar ese salto debe poner a un costado el lado sentimental y centrarse en frío en lo que necesita.

3. José Carlos Rojas – Historiador de Alianza Lima

Considero que fue un jugador muy importante para conseguir los dos campeonatos pero vamos a saber si su salida ha sido mala si es que contratan a un delantero extranjero de mayor calidad y no le va bien. Ese es el tema de fondo. Arley ocupaba un cupo de extranjero y ese era el problema. La dirigencia está pensando en reforzar para la Copa Libertadores y están apostando por un jugador de mayor jerarquía para esta etapa decisiva. Ahora si es que ese jugador cuando ya juegue el otro año no rinde ahí vamos a ver que Arley pudo hacer falta.

4. Fernando Tuesta - Politólogo y socio vitalicio de Alianza Lima

Creo que sido un jugador de recambios y de momentos importantes pero pienso que el club requiere fortalecer algunos puestos y necesita los cupos de extranjeros y Arley es uno de los sacrificados. Es una pena pero es una realidad.

5. José Carlos Yrigoyen – Escritor

Ha cumplido son este campeonato me parece un jugador al que no se le puede reprochar compromiso. Basta ver las redes sociales y ver que se ha ganado el cariño de los hinchas con su entrega. Me parece que esta ha sido una decisión de Salas, quién ha demostrado ser muy coerente con sus ideas y planteamientos. Es una decisión que no le va a gustar a algunos hinchas que puede que crear que han debido salir otros jugadores y no Arley, pero tiene que ver con un plan de renovación sobre todo con miras a las competencias internacionales. Si esa es la idea esta bién porque la actuación de Alianza en las últimas Copas Libertadores no ha sido buena y tienen que ver como cambiar esa situación.

2. ¿Es el extranjero más querido en La Victoria de los últimos tiempos? ¿Qué hizo para tener a la gente de su lado?

1. Armando Leveau - Historiador de Alianza

No creo que sea el jugador más querido de los últimos tiempos. Es un futbolista que defiende, sale y va por el balón. De repente se ganó el cariño de la tribuna por su forma de ser y de correr en la cancha encarando al rival. Hay varios extranjeros que han jugado en Alianza y han dejado huella.

2. Bruno Ortiz Jaime – Fundador de Alianza History

Si, me parece que estuvo peleando con Barcos por el tema del cariño de la gente. Arley supo llegar al hincha, sabía tener expresiones y gesto de cariño, muy pasionales que le gustan a la hinchada de Alianza. Tuvo momentos para generar esta comunicación con el hincha con frases que gustaron. Eso lo ayudó a ganarse el cariño y lo demostraba en la cancha con una entrega muy alta en los partidos.

3. José Carlos Rojas – Historiador de Alianza Lima

Yo creo que Barcos es el extranjero de los últimos 20, 30 años o incluso de la historia de Alianza junto con Marquinho los más queridos por la hinchada. Arley tendrá siempre un lugar muy importante en el hincha de Alianza pero creo que Barcos le saca ventaja.

4. Fernando Tuesta - Politólogo y socio vitalicio de Alianza Lima

Ha habido muchos pero lo que más se aprecie es su empuje y la intensidad que tenía cuando ingresaba en los partidos. También tenía un impetú incontrolado que lo llevaba a cometer faltas pero eso no quita lo que ha aportado al equipo. Por eso es que será recordado entre los hinchas.

5. José Carlos Yrigoyen – Escritor

El más querido no creo pero que ha sido uno que en los últimos años ha logrado más simpatía con el hincha si. Está claro viendo las redes sociales y ver el pequeño sismo que ha causado la decisión de su salida. Cuando se rememore este bicampeonato el hincha lo va a recordar con simpatia y gratitud que no es algo que se puede decir de todos los jugadores extranjeros que han pasado por el club. Le ha dolido irse y eso hace que el hincha comparte y simpatice con esa emotividad sobre todo para un jugador que no es peruano.

3. ¿Qué tipos de jugadores necesita Alianza para hacer un papel decoroso en la Copa Libertadores?

1. Armando Leveau - Historiador de Alianza

La Copa Libertadores es muy diferente al torneo local. El club tiene que traer un central más para la defensa y un volante que acompañe a Ballón, porque Ballón no puede sacrificarse todos los partidos. Creo que esas son las posiciones claves que tiene que reforzar de cara a lo que será la Copa. Los chicos que vienen de Cantolao pueden funcionar mucho para el campeonato local pero para la Copa se necesitan tres o cuatro refuerzos de clase y de experiencia, sobre todo que porque hay dinero y se puede contratar.

2. Bruno Ortiz Jaime – Fundador de Alianza History

Jugadores que puedan engranar como equipo. Quizá no necesariamente jugadores de alto renombre pero si futbolistas que conformen una base o una idea futbolística y que por supuesto tengan jerarquía internacional. Alianza necesita jugadores que hayan tenido roce en equipos importantes, en Copa Libertadores que permitan que el club pueda aspirar al menos primero a una Copa Sudamericana. Alianza necesita potenciar en un 150% su equipo actual.

3. José Carlos Rojas – Historiador de Alianza Lima

Para mí necesita un buen central, de jerarquía. También un mediocampista mixto que tenga una gran capacidad en defensa pero que pueda pisar el área, que sume al ataque con buen pie, un medio campo con ida y vuelta. Tendría que ser alguien que acompañe a Ballón o que lo pueda reemplazar en algunos casos. Necesita un extremo de mucha potencia, calidad, que tenga desborde y olfato de gol. Por último, necesitamos un ‘9′ de mucha jerarquía y más joven de Barcos. Ya Barcos casi con 39 años le va a costar mucho pelear y disputar los partidos con jugadores de otro nivel y en Copa. Creo que Alianza necesita cuatro refuerzos importantes.

4. Fernando Tuesta - Politólogo y socio vitalicio de Alianza Lima

Está bien mantener la base de la columna vertebral del equipo pero hay que fortalecer las bandas y también adelante, sobre todo necesitamos un ‘9′. Barcos es extraordinario pero el equipo requiere de otros jugadores con gol. A mi me gustaría un ‘10′, un creador, Jaime Concha es bueno pero se necesita alguien más que aporte ahí. Hay que ir combinando con incorporar chicos de las divisiones menores también con otros de más experiencia.

5. José Carlos Yrigoyen – Escritor

Hay un tema de edad en Alianza que hace necesario traer sangre nueva para torneos que exigen más que el torneo local y por eso es también esta medida de Salas. No puede ser que un equipo grande como Alianza tenga una racha tan nefasta en la Copa Libertadores. La idea es dar un paso delante de estos dos títulos y más allá de cambiar jugadores es cambiar de mentalidad. Es como que la Libertadores es una molestia que sacarse para afrontar al 100% el torneo local. Al menos así lo siento yo. Quizá no sea esa la visión pero es mi perspectiva.