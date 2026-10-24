La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su gira por América, y el Gran Premio de Estados Unidos será la siguiente parada crucial en el calendario. El novato de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, lidera el campeonato mundial y llega con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero George Russell, contando con posibilidades matemáticas de asegurar el campeonato este mismo fin de semana. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 3:00 p.m. Perú y Colombia, 5:00 p.m. Argentina y 10:00 p.m. de España (horario peninsular).

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO por el GP Estados Unidos 2026?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Estados Unidos 2026. En los sigueintes dispositivos podrás ver F1 TV Pro: PC, Tablet, Teléfono móvil, Roku, Apple TV, Google TV y Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula 1.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en Sky Sports, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Sky Sports

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en DAZN, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

DAZN

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Estados Unidos hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP Estados Unidos se transmitirá EN VIVO por televisión en Apple TV, señal que posee los derechos dela Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de F1 TV Pro.

Apple TV

F1 TV Pro