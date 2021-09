Conforme a los criterios de Saber más

Figuraba con el dorsal número ‘20′ de Chile, en el Mundial de Francia 1998. Melenudo, de espalda ancha, exquisita técnica, juego explosivo y con un misil en ambas piernas. Esas eran las características de Fabián Estay, el habilitador de la dupla ‘Za-Sa’, Iván Zamorano y Marcelo Salas, quienes marcaron una época dorada en los noventas con ‘La Roja’.

“Tuve la fortuna de rodearme de buenos jugadores en el proceso y en el Mundial, eso me hizo crecer como volante. Fue muy importante haber tenido a Iván y a Marcelo. La historia de la selección chilena marca que hemos tenido buenos jugadores”, reveló el exjugador que se ha dado el lujo de defender a los tres grandes de su país: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Hoy, con 52 años, el ‘Pelusa’, como lo apodaban, continúa ligado al fútbol, su pasión, pero como comentarista deportivo en la cadena internacional Fox Sports México, país donde radica desde que su experiencia futbolística con el Toluca, en 1996. En base a su nueva faceta, Estay analiza el Perú-Chile, que se jugará el jueves 7 de octubre, en Lima, por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Será una edición especial del ‘Clásico del Pacífico’, pues ambas selecciones urgen de un triunfo.

- Se viene una nueva edición del clásico entre Perú y Chile…

Esto es fútbol, es una fiesta. Sí, es una guerra deportiva, pero queda entre los veintidós jugadores en el campo . Hay un país que gozará si gana Perú o Chile. Yo le tengo un gran cariño y respeto a Perú, siempre ha tenido grandísimos jugadores. Volvieron a un Mundial después de 36 años, pero en las Eliminatorias a Francia 1998 quedaron muy cerca y con grandes jugadores. Son procesos. En Chile, los chicos conquistaron dos ediciones de la Copa América (2015 y 2016), algo histórico.

- Últimamente, la prensa chilena ha cuestionado mucho el trabajo del seleccionador Martín Lasate...

Tal vez ni Lazarte ni Reinaldo Rueda son ahora los más indicados para seguir este proceso de Chile. Venían de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Claudio Borghi, Juan Antonio Pizzi, y se cambió radicalmente, no se continuó con esa intensidad. Por eso, Perú debe plasmar lo que hace el “Flaco” Gareca con la Sub 17, Sub 20 , y que jueguen igual, en todas sus categorías. Después vendrá el recambio cuando ya no estén los Guerrero, Farfán, así como en Chile, los Vidal, Aránguiz y Sánchez.

- Entonces, el próximo 7 de octubre, en Lima, será un encuentro de necesitados...

Chile tiene las mismas necesidades que Perú, que enderezó el camino con Ricardo Gareca, un técnico al que le guardo cariño, así como al pueblo peruano, donde dejé grandes amigos. Veremos quién se equivoca menos, entiendo que Chile perdió el gol por la ausencia de Alexis Sánchez. Eduardo Vargas estaba muy solo, pero aparece Ben Brereton, así que puede volver ese tridente.

- Sin Arturo Vidal por suspensión y Eugenio Mena por lesión, ¿Chile llega disminuido?

Son jugadores importantes, pero creo que será un partido muy táctico, trabajado. El que tenga más virtudes ganará. Perú nos sorprendió al ganar en la Copa América de Brasil, hace dos años. Juegan con mucha intensidad. Lo que Chile hacía antes, ahora lo hace Perú. Obviamente yo quiero que gane mi selección, no lo puedo ocultar, pero tengo un gran respeto por el combinado peruano, en términos generales.

- Jugó en el fútbol mexicano, donde radica como periodista para la cadena Fox Sport, ¿Cómo evalúa los momentos futbolísticos de los peruanos en la Liga MX?

Sí, justo estaba revisando. Anderson Santamaría hizo un gol el fin de semana con el Atlas, Yoshimar Yotún fue campeón con Cruz Azul, tiene de técnico a Juan Reynoso, quien se consolida. Es muy respetado. Me sorprendió que el ‘Flaco’ Gareca no haya llevado a Pedro Aquino a la Copa América, entendiendo que es uno de los pilares importantes que tiene el América jugando todos los partidos, siendo figura y determinante. Después está Santiago Ormeño, el mejor mexicano haciendo 16 goles con el Puebla, merecía una oportunidad acá, pero llegó lo de Perú. Ahora tendrá que ir acoplándose, entendiendo lo que quiere el “Flaco”, cumpliendo los roles en la selección, sabiendo que todavía no tiene muchos minutos, pero este nuevo llamado lo hará crecer.

- Ormeño tendrá una competencia muy dura con el regreso de Jefferson Farfán, la vigencia de Paolo Guerrero y el buen momento de Gianluca Lapadula...

Sí, Perú tiene muy buenos delanteros. Está Farfán, Guerrero, Lapadula, Carrillo, quien está lesionado, pero es un grandísimo jugador. Ormeño tiene que aprender de todo esto. Ha tenido un par de goles con León, pero necesita más continuidad. Todavía no termina de encajar en el sistema de juego del club, que no tira la pelota mucho, más apuesta por jugar al ras del campo, entonces, se hace complicado para un centrodelantero como Ormeño.

- En su exequipo, Colo Colo, destaca el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, quien se perfila como uno de los candidatos a suplir al lesionado André Carrillo...

Costa lo está haciendo muy bien en Colo Colo , en un equipo que está primero, que ganó el clásico a la Universidad de Chile, y él viene siendo muy importante. El “Flaco” le ha dado nuevamente la oportunidad de ser convocado, no tiene las mismas condiciones ni velocidad que Carrillo, pero sí te da orden en el mediocampo, tiene buen remate y llega al gol. Es complicado. Yo lo pondría, pues conoce bien el fútbol chileno, entendiendo que muchos de los que están en la selección no juegan en Chile, pero conoce lo que se vive, la esperanza e ilusión que hay por sumar, al menos, 7 puntos. Siempre los técnicos juegan a ganar, pero con Perú es sumar. Creo que Gabriel Costa puede ser muy importante para Gareca, donde la organización del mediocampo hoy es muy determinante.

- ¿La amistad con Ricardo Gareca nace cuando él lo dirigió en América de Cali?

Sí, en un momento complicado, cuando económicamente el equipo estaba intervenido por la Ley Clinton. El equipo no tenía sponsor. Yo estuve ocho meses y me pagaron uno y medio, entonces, era complicado. Me tocó estar con gente importante, también Jorge Bermúdez, vivir una realidad diferente, pero con el “Flaco” trabajé muy bien. Es un técnico que le saca el jugo al jugador, le importa mucho la parte física, táctica, y la verdad, están en los resultados. Ha llegado a las semifinales de la última Copa América, estuvo en la final de la pasada edición, en un Mundial con Perú. El equipo mostró otra cara. Aquí en México me han preguntado gente de fútbol, presidentes, directivos, dueños de equipos, sobre un técnico, y yo he dicho siempre Ricardo Gareca es uno de los buenos entrenadores que puede dirigir en el fútbol mexicano. El “Flaco” ha tenido una evolución muy importante, de crecimiento, de manejos de grupos, antes se hablaba de muchas indisciplinas en Perú, y él ordenó. No se tentó la mano cuando tuvo que dejar afuera a un jugador importante, buscando el beneficio del grupo, del equipo.

- ¿Alguna anécdota con ‘Chemo’ Del Solar en la Universidad Católica?

Es mi amigo de la vida, me llevo muy bien con ‘Chemo’. Recuerdo que una vez declaró en Perú que si él fuera mujer se casaría conmigo, porque yo tenía buenos sentimientos, no por guapo (risas), sino por ser buena persona. Un gran cariño. Ha hecho de todo. Técnico de diferentes equipos, de la selección, directivo. Inclusive, podría ser, en algún momento, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es una persona preparada. Los directivos deberían tenerlo en carpeta. “Chemo” podría rodearse de gente importante, él conoce todo ese tipo de cosas.

