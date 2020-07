Fabiola Herrera, junto a su hermano futbolista Jhoel, emprendió a inicios de año el proyecto de una escuela de fútbol para niños y adolescentes. La cuarentena los obligó a hacer seguimiento de sus chicos a través de grupos de Whatsapp, charlas en Zoom y videollamadas.

No es suficiente, aunque de todos modos el desaliento no forma parte del léxico de Fabiola, quien acaba de volver a Lima tras un breve periplo por el fútbol colombiano. “Cuando pase todo esto vamos a retomar la escuela con mucha más fuerza aún. Incluso tenemos pensado abrir más locales”, explica esta futbolista de la selección peruana, quien acaba de cerrar una temporada defendiendo los colores del tradicional Millonarios.

Hace un mes, Fabiola firmó contrato con Universitario de Deportes, aunque están a la espera de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol con la posibilidad de una reprogramación. El fútbol femenino, en tiempos de reactivaciones, vive en una incómoda sala de prensa.

-¿Cuáles son las principales lecciones de tu paso por Colombia?

Fue un sueño cumplido, desde niña luché por eso, lo soñé desde muy niña. Ahora se pudo dar, llegar a Colombia fue lo mejor. Un fútbol con demasiado nivel, un fútbol muy profesional, un fútbol A 1 desde cualquier ángulo que lo mires.

-¿Hay mucha diferencia con el fútbol femenino peruano?

Sí, una de las mejores cosas fue jugar en el preliminar de los varones en el estadio El Campín es algo que nunca pude vivir en el Perú. Ojalá que aquí pueda darse dentro de poco tiempo. La gente allá me recibió con los brazos abiertos, sentí el cariño del club y de la hinchada.

-¿Tuviste que regresar por estos problemas de la pandemia?

En Colombia se firman contratos por temporada. Pero la pandemia también me afectó. Yo tenía la opción de renovar, además con mi paso por Colombia se me abrieron puertas para irme a otros países, pero todo esto se paralizó. Mi representante estaba en negociaciones, sin embargo esta situación afectó todo esto. Eso sí, hoy mantengo la comunicación con el club, no puedo decir cuál es. Al menos aún siguen pendientes de mí, veremos si el 2021 se puede concretar.





Fabiola Herrera llegó a Millonarios a mediados del 2019. (Foto: Azul Femenino)

-¿Entonces lo de la U es solo por breve tiempo?

Sí, yo he firmado por Universitario por una temporada, pero tengo cláusula de salida en mi contrato. Si no se juega la Liga, al menos estaremos en la Copa Libertadores.

-¿Alzarías tu voz de protesta por la postergación que vive el fútbol femenino en estos tiempos de reactivaciones del deporte?

No sé qué espera la Federación Peruana de Fútbol para comunicar algo al respecto. Tienen que decir si se va a jugar o no. No nos pueden tener así. Además, ha llegado un dinero de la FIFA para el protocolo del fútbol femenino. Creo que deben ponerse las pilas aunque sea para jugar en octubre o noviembre. No importa si es una liga corta, pero queremos jugar. Es lo que todas estamos esperando, estamos ansiosas para que salga ese comunicado.

-¿Cómo ha ido el entrenamiento en casa?

Desde que comenzó la cuarentena yo no he dejado de entrenar. En cualquier momento se puede dar el reinicio, con Universitario vamos entrenando bien. De cuatro a cinco veces por semana. La idea es llegar al 100%, pero siendo realistas llegaremos a un 80% y que no nos afecte tanto el regreso a las canchas.

-¿Siento que el fútbol femenino no es una prioridad en esta Federación?

Lo que yo sé es que este año la Federación había preparado una liga muy diferente, se estaba alistando una mejor liga, que se acercara al torneo de los varones. Incluso íbamos a poder viajar a las provincias. Desde los Panamericanos y desde el Clásico, que fue la final aquí, se ha demostrado que el fútbol femenino está mejorando, los mismos medios de comunicación se están sumando. Necesitábamos ser vistas, esperemos que este año se dé una liga corta, por todo o que estamos viviendo y que el próximo año se planifique una liga mejor.

-¿El machismo que se vive en el Perú también es otra piedra en el zapato para el avance del fútbol femenino?

El tema del machismo es de nunca acabar. Siempre hay gente malintencionada, que dice que la mujer no puede jugar al fútbol. Ya hemos demostrado, sobre todo en los Panamericanos, que nosotras también sabemos jugar al fútbol y que merecemos que los hinchas vayan a vernos.

Fabiola Herrera no solo es una deportista de primera nivel, sino que es una defensora de la igualdad en temas sociales y de género. (Foto: Instagram).

-¿Cómo han hecho con la escuela de fútbol en estos días difíciles?

Otro sueño que cumplí el año pasado fue fundar una escuela de fútbol con mi hermano Jhoel. Ya tenía antes una escuela, pero ahora ya es un proyecto familiar. El nombre es “Escuela de Formación Deportiva Herrera FC”, lo tenemos desde inicio, pero lo cerramos apenas apareció esto de la pandemia. Todavía nos comunicamos con los padres y los alumnos. Lo que nos toca es prepararnos más para que, cuando esto pase, sigamos avanzando.

-¿Cómo monitorean el trabajo de sus chicos? ¿O no hay contacto?

En un comienzo manteníamos el contacto, pedíamos videos de los chicos entrenando, mandábamos rutinas. Es un poco complicado, no todos los alumnos tienen Zoom, pero tenemos un grupo de Whatsapp donde la comunicación no se ha perdido.

-¿Hay reuniones formales a través de videollamadas con las chicas de la selección peruana?

Formal no sabría decirte, pero sí tenemos reuniones con el entrenador Doriva Bueno, con la preparadora física, con la nutricionista. Hoy, por ejemplo, tenemos en la noche una charla con Doriva. Hay preocupación del comando técnico, aunque no sé si sea una iniciativa de la Federación.

Fabiola Herrera jugó una temporada completa con el Millonarios de Colombia.