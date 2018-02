Facebook: actor peruano le arrancó sonrisas a Lionel Messi

Un famoso conductor de la televisión peruana logró robarle una sonrisa a quien para muchos es el mejor jugador de fútbol en la actualidad. Se trata de Lionel Messi. Así lo muestra esta fotografía subida a Facebook.

En su Fanpage oficial, Franco Cabrera --comediante, actor y panelista de Movistar Deportes-- publicó una fotografía de su encuentro con el crack argentino del Barcleona.

Así fue cómo Cabrera narró el encuentro en Facebook:

"Un instante que va a durar para siempre. "¿Qué tenés, 30 cámaras?", dijo el manager en voz alta y Leo empezó a reír.

A partir de ese instante no se quitó la sonrisa de la cara. Aprovechando esa complicidad le entregué la camiseta de Perú con el saludo de todos y me regaló un gracias muy sincero. Un tipo estupendo que vio a un niño llorar y volvió para abrazarlo. Si antes lo admiraba, hoy esa admiración creció. No pude solamente despedirme, luego de regalarle la camiseta le di un abrazo y cerré el encuentro de la misma manera como empezó, con una gracia que estoy seguro será verdad: ¡Gracias por todo, Leo! Nos vemos en octavos", afirmó.

Todo indica que Franco Cabrera, quien cubrió el viaje de la selección peruana a Nueva Zelanda para el repechaje mundialista, no olvidará esta fecha.

La publicación del actor tiene más de 3500 reacciones en Facebook y casi 11 mil en Instagram.

Lionel Messi, además de ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, tiene una serie de contratos publicitarios que le aseguran varios miles de dólares mensuales.

En Facebook el astro de la selección argentina tiene 89 millones de seguidores.