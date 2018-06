Facebook: aparecen afiches contra periodistas críticos de la selección argentina | FOTO

Una serie de afiches que cuestionan el trabajo de periodistas críticos al manejo de la selección argentina (y de la AFA en general) han aparecido en las últimas horas en las calles de Buenos Aires. Las imágenes fueron subidas rápidamente a Facebook.

La historia se origina a raíz de la polémica apertura del programa "No todo pasa" de la cadena TyC tras la goleada sufrida por la albiceleste ante Croacia. Tanto su conductor Diego Díaz como el pleno de panelistas optaron por abrir la emisión con un 'minuto de silencio'.

La decisión generó controversia en varios sectores del periodismo y la sociedad argentinas. Y tuvo reacción, para sorpresa de muchos. Tras el triunfo de plantel de Jorge Sampaoli ante Nigeria y su pase a octavos de final aparecieron afiches con los rostros de varios periodistas (algunos del programa mencionado) pero también otros que critican habitualmente al combinado argentino.

"Un minuto de silencio", dice la leyenda de los afiches que ya circulan en calles del Gran Buenos Aires. Algunos de los rostros son de Martín Liberman (quien no es figura de TyC), del ya mencionado Diego Díaz, de Caruso Lombardi (DT devenido en comentarista deportivo), Gustavo López, Alejandro Fantino, entre otros.

TyC Sports --cadena considerada crítica a la gestión actual de la AFA-- transmite los partidos del Mundial Rusia 2018 y tiene en su parrilla a periodistas de diversos perfiles.

ESTO DIJO LIBERMAN SOBRE AFICHES

Cabe indicar que Martín Liberman se enteró de la existencia de los afiches y los minimizó de forma rotunda. Aclaró además que él no tiene nada contra la selección sino que simplemente hace su trabajo, es decir, destacar lo bueno y criticar lo malo.

"No hablo de nada que no sea real, así que ni tuve que ver con el 'minuto de silencio' ni tuve que ver con nada. Cuando la selección juega bien lo digo y cuando lo hace mal también. Lo único que me intriga es saber quién puso la plata para los afiches. El resto me importa un pito", señaló.

En medio de esta polémica Argentina enfrentará el sábado a Francia en un duelo clave por sus aspiraciones a llevarse su tercera copa del mundo.