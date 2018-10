Colombia vs. Costa Rica medirán fuerzas este martes a las 7:00 p.m. en el Red Bull Arena de New Jersey. En Facebook aparecieron despiadados memes de este gran encuentro.

En Facebook, los cibernautas crearon memes del duelo entre Colombia y Costa Rica por la fecha FIFA. Ambos selecciones buscarán una victoria en tierras norteamericanas.



Colombia viene de ganarle 4-2 a Estados Unidos con una gran actuación de James Rodríguez. Cabe resaltar que el combinado cafetero ya no cuenta con José Néstor Pékerman como director técnico.



Por su parte, Costa Rica sufrió una apretada derrota por 3-2 ante México. Los ‘Ticos’ buscarán volver al triunfo ante Colombia. Este partido promete ser muy vibrante.