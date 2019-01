La camiseta y el hinchaje quedó atrás. El entrenador y ex futbolista de Boca Juniors Diego Armando Maradona sorprendió el lunes al dedicarle en Facebook un emotivo post de aliento a Rodrigo Mora (31), emblemático jugador uruguayo de River Plate que anunció su retiro de la actividad profesional al no poder superar una delicada lesión muscular.

La lesión de Mora motivó un hondo pesar en los miles de fanáticos que tiene la emblemática institución deportiva argentina, que el año pasado ganó la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors, el clásico rival.

El mensaje de Diego Maradona en Facebook va de la siguiente manera:

"No nos conocemos, Rodrigo Mora, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané. Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. ¡Te mando un abrazo grande, uruguayo!", escribió en Facebook.

La cuenta oficial de River Plate en Facebook también se despidió emotivamente de su querido futbolista dedicándole un video con sus mejores jugadas.

"Una historia de amor a nuestra camiseta", lleva de leyenda el video que ya ha superado las 150 mil reproducciones.

River Plate tiene una larga lista de futbolistas uruguayos en su haber. Quizás el más recordado es Enzo Francescoli, capitán y ariete durante más de una temporada.

En Facebook Maradona tiene 8.9 millones de seguidores.