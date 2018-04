Facebook: Messi sorprende con conmovedora despedida a Andrés Iniesta

El anuncio de Andrés Iniesta de dejar el Barcelona a final de temporada ha sido un fuerte golpe no solo para los fans del club catalán sino también para los propios futbolistas. Así lo demuestra este post subido a Facebook.

Fue Lionel Messi quien dedicó una serie de líneas para alguien que, más que su compañero de vestuario, fue su amigo fiel.

Andrés, gracias por todos estos años de fútbol. Fue un privilegio disfrutar de este deporte a tu lado y pasar tantos momentos inolvidables juntos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en lo deportivo y en tu vida. Sos un fenómeno, dentro y fuera de la cancha. ¡¡¡Te vamos a extrañar!!!

El mensaje de Lionel Messi en Facebook viene acompañado de cuatro fotografías que muestran algunos de los mejores momentos del club azul y rojo a lo largo de las últimas dos décadas.

Como se recuerda, Andrés Iniesta anunció este viernes que dejará el Barcelona --club que lo lanzó a la fama y con el que ganó múltiples títulos-- al final de temporada.

Si bien el volante apodado 'Cerebro' no es el mismo de hace un par de temporadas, su calidad no ha desaparecido por completo. Por lo mismo, algunos esperan verlo en otra liga de élite mundial y no en China, blanco predilecto de futbolistas en etapa de declive.

En Facebook Lionel Messi cuenta con 89 millones de 'Me gusta'.