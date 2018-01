Facebook: Miguel Araujo renovó con Alianza Lima por todo el 2018

El actual campeón del fútbol peruano Alianza Lima informó en su cuenta oficial de Facebook la renovación del defensor Miguel Araujo por toda la temporada 2018.

Si bien en los últimos días se especuló con que el zaguero emigraría al Junior de Barranquilla (Colombia), finalmente terminó renovando con el club victoriano.

En las imágenes compartidas en Facebook aparecen Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club Alianza Lima, y el defensor Miguel Araujo, quien tiene claras chances de jugar el Mundial Rusia 2018.

Bajo las riendas de Pablo Bengoechea, el actual campeón del fútbol peruano disputará la Copa Libertadores 2018 en el grupo de Palmeiras, Boca Juniors y el ganador del duelo entre C4 (Carabobo vs. Guaraní) vs. C5 (Montevideo Wanterers o Olimpia vs. Junior de Barranquilla).

Miguel Araujo fue una de las principales figuras de Alianza Lima campeón del torneo descentralizado 2017 junto a Leao Butrón, Luis Ramírez, Luis Aguiar, Rinaldo Cruzado, entre otros.

En Facebook Alianza Lima cuenta con 3.6 millones de seguidores.