Facebook: estos son los partidos que transmitirá de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2019 tiene su rostro social. A partir de este año algunos de los partidos del torneo continental también se transmite vía Facebook.

El año pasado Facebook y la Conmebol llegaron a un acuerdo para adquirir parte de los derechos del certamen durante cuatro años.



Aunque estos encuentros aún están restringidos por el lugar geográfico, debido a que aún la cadena Fox Sports tiene los derechos de los mismo. Además, son transmitidos en idioma castellano en una señal y en portugués, para el público brasileño, en otra.



Estos son los partidos que se transmiten vía Facebook de la Copa Libertadores esta semana:

MARTES 2 DE ABRIL

Cerro Porteño vs Nacional (Paraguay y Uruguay)

Hora: 5:15 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/1977859425842721



Paranaense vs Boca Juniors (Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia)

Hora: 7:30 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/280276169560503/



Palestino vs Alianza Lima (Chile y Perú)

Hora: 7:30 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/273637070216030/



JUEVES 4 DE ABRIL

Universidad Católica vs Gremio (Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú)

Hora: 5:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/1313268842146610/



Universidad Católica vs Gremio (Brasil)

Hora: 5:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/407812453117219/



Libertad vs Rosario Central (Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolicia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú)

Hora: 7:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/2297940870267917/



Libertad vs Rosario Central (Brasil)

Hora: 7:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/2336482876629591/



Sporting Cristal vs Olimpia (Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú)

Hora: 9:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/394513191401887/



Sporting Cristal vs Olimpia (Brasil)

Hora: 9:00 p.m.

Link: https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/1206159666224187/