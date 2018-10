Universitario tiene este sábado un importante encuentro ante Unión Comercio por el Torneo Clausura. En Facebook aparecieron los divertidos memes sobre este partido que es crucial para los cremas.

En tienda cremas, saben que ya no pueden perder puntos en el Descentralizado porque se podrían hundirse en los últimos puestos. Unión Comercio es uno de sus rivales directos en lucha por no descender.



Es por eso que en Facebook aparecieron memes burlándose sobre la posible pérdida de categoría de los cremas. Los cibernautas no perdonan la mala campaña que viene realizando Universitario.



Cabe resaltar que Universitario viene de ganarle 1-0 a Sport Huancayo. Hoy podría sumar por primera vez en el año dos partidos ganados.