La Copa Sudamericana 2010 es de ingrato recuerdo para los peruanos, y en especial para Sport Huancayo. En su debut en dicho torneo, el ’Rojo Matador’, con Cristóbal Cubilla en el banquillo y Johan Sotil de capitán, cayó 9-0 ante Defensor Sporting en el estadio Centenario de Montevideo. Con tamaño resultado, el equipo uruguayo parecía postularse como candidato al título, pero en octavos de final se cruzó con Independiente y quedó fuera.

El ’Rojo’, que en simultáneo acabó como colero del Apertura argentino 2010 -con apenas dos triunfos en 19 partidos-, superó a Deportes Tolima y Liga de Quito en cuartos de final y semifinales, respectivamente. De estar manera, se situó en la final copera ante Goiás. Y luego de caer 2-0 en Brasil, ganó 3-1 en la vuelta en Argentina igualando la serie y forzando la definición a la tanda de penales, donde se impuso 5-3. La figura de aquel partido, además del portero Hilario Navarro, fue Federico Parra, autor de tres goles en la final de vuelta (dos en el tiempo reglamentario y uno en la tanda).

Parra, una década después y luego de pasar por Italia, Grecia, Brasil, Paraguay y su natal Argentina, está por primera vez en el Perú para jugar la Liga 1. Y recuerda con mucha nostalgia aquella época. “Sin dudas, fue el mejor momento de mi carrera. Una final de un torneo internacional, con un grande como Independiente, y marcando tres goles en la final. Es un momento único, irrepetible. Salir campeón así no pasa dos veces”, le dijo el delantero argentino a El Comercio.

En julio, Carlos Stein lo anunció como refuerzo, pero recién pudo aterrizar la semana pasada en la capital. “Fue un tema político. Tuve muchos problemas para conseguir un vuelo de repatriados, de Buenos Aires a Lima. Me cambiaron incluso la fecha tres veces. Igual, siempre puse todo de mi parte. Me hice los exámenes médicos en Argentina, para poder acelerar todo el proceso. Yo me había comprometido con venir, incluso hablé con el técnico, algunos compañeros y los dirigentes”, agregó.

El primer compañero que contactó fue Diego Manicero. “Jugamos juntos en Argentina, somos de la misma categoría (85). Me fue contando cosas del equipo y del torneo”, dijo. Pero esta primera oportunidad de jugar en el fútbol peruano, a sus 35 años, también le sirvió para desempolvar una entrañable amistad. En el 2008, Facundo Parra jugó en Larisa de Grecia junto a Nolberto Solano.

“Hicimos una muy buena relación, es un fenómeno. Uno de los jugadores de élite con los que me tocó compartir equipo. Aparte que cocina muy bien, comimos muy rico allá gracias a él. Estuvimos hablando en los últimos días, me dijo que tengo muchas posibilidades de hacer bien las cosas y destacar en el Perú. De paso, quedamos para juntarnos en estos días”, declaró el argentino.

En la temporada 2012/13, Parra fue fichado por Atalanta de Bérgamo y fue compañero de otro conocido nuestro: Germán Denis. “El técnico jugaba con un solo delantero, y el titular era el ’Tanque’. Recuerdo que me llevaron porque él era habitualmente citado a la selección argentina, y querían que yo lo reemplace cuando no esté. El problema fue que a Denis no lo citaron más, y por eso no tuve la cantidad de partidos que hubiese querido”, comentó de aquella experiencia.

“Con el ’Tanque’ Denis tengo una buena relación, y sé que estuvo en Perú y le fue muy bien. Me siento más que capacitado para poder hacer un buen papel aquí, pero para eso tengo que ponerme bien física y futbolísticamente. Estuve cinco meses sin competencia, así que espero adaptarme lo más rápido posible”, agregó Parra.

Santa Cruz de Brasil, así como 3 de Febrero y Nacional de Paraguay completan sus equipos en el extranjero, además de otra temporada en Grecia, con la camiseta del Asteras Tripolis. El año pasado volvió a Argentina para jugar en All Boys, de la segunda categoría, hasta que recibió la llamada de un exrepresentante suyo para comentarle la posibilidad de fichar por Carlos Stein.

“Mis expectativas son muy altas. Sé que llego a un equipo que está debutando en Primera, así que el primer objetivo será mantener la categoría. A mí me tocó llegar a un club similar en Paraguay, que peleaba por no descender, y luego me fui a Nacional para jugar la Copa. Siempre tuve un saldo positivo en los equipos donde estuve, y quiero hacer lo mismo en Perú”, declaró Parra.

El delantero argentino pasó todas las pruebas exigidas a su llegada al país, y se viene alistando para su debut con la camiseta ‘carlista’. “No soy de prometer una determinada cifra de goles, pero sí tengo mucha confianza de que me va a ir muy bien. Con el tiempo aprendí a cumplir muchas funciones, incluso defensivas porque tengo buen juego aéreo, y quiero demostrarlo ahora en la cancha”, cerró. Habrá que verlo en acción.

Carlos Stein suma tres puntos, de nueve posibles, tras el reinicio del torneo. (Foto: Liga 1)

VIDEO RELACIONADO

Jefferson Farfán se quedó en Videna para ver el Carlos Stein vs. Cusco FC. (Video: DirecTV) 19/08/20

MÁS EN DT...