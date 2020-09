Desde que llegó al Barcelona la posición de Ronald Koeman fue clara. No quiere contar con los jugadores que él considera han perdido el ADN azulgrana, entre ellos, el delantero Luis Suárez. Tanto así, que él mismo se encargó de informarle al uruguayo que no desea contar con sus servicios. Incluso, el sábado pasado, en su primer partido amistoso, dejó certificado que no lo considerará en el equipo, tras excluirlo de su convocatoria para enfrentar a Nástic. En el partido, en tanto, los azulgranas ganaron 3-1 con goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho.

Sin embargo, lo que no ha tomado en cuenta el técnico neerlandés es que excluir a Suárez del equipo significará la ruptura de una de las mejores duplas que ha tenido el Barcelona entre Messi y el ‘Pistolero’. Ya que en las últimas seis temporadas ambos han generado números increíbles para el club, convirtiéndose en la delantera con mayor efectividad en la historia del Barza.

Desde el primer partido que disputaron juntos el 25 de octubre del 2014 frente al Real Madrid en el Bernabéu, Suárez y Messi se han complementado a la perfección. En los últimos 6 años, el argentino ha marcado 280 goles por los 198 de Suárez. En total, 478 de los 908 que ha hecho el equipo azulgrana. Es decir, entre ambos han sumado el 52,64% de las anotaciones del club. Además, solo en La Liga, los dos compartieron 176 partidos, de los cuales lograron 129 victorias, 32 empates, 15 derrotas y 297 goles en total.

El entendimiento entre ambos se ha ido incrementando con el paso de los años. El argentino le ha dado 39 pases de gol (32 en Liga Santander, 4 en la Copa y 3 en la Champions League). Mientras que el uruguayo, en cambio, eleva la numeración hasta las 47 asistencias (34 en Liga, 2 en la Copa, 9 en la Champions League y 2 en la Supercopa de España). Su mejor campaña juntos fue en el 2015-16, con 18 pases de gol. 10 de Messi a Suárez y 8 de Suárez a Messi, seguida por la 2017-2018 donde convirtieron en 17 ocasiones 7 de Messi a Suárez y 10 a la inversa.

Y por si fuera poco, ambos son grandes amigos y vecinos. Una gran relación que ahora se verá rota y que aportaba dentro del campo. Ahora Leo deberá seguir adelante y compatibilizar con Griezmann, Dembélé y los jóvenes Ansu, Trincao y Pedri.

Futuro incierto

Todo parecía listo para que Luis Suárez llegue a la Juventus. Sin embargo, hasta el momento no hay nada concreto y los días siguen pasando y la incertidumbre del futuro del jugador continúa. La principal barrera para que se concrete el fichaje del futbolista de 33 años sigue siendo burocrática, según la información revelada por la prensa española. El uruguayo tendría que aprobar un examen para obtener el pasaporte italiano, lo cual debería ocurrir antes del 5 de octubre, fecha límite para el cierre del mercado de pases.

Por su parte, Barcelona quiere fichar a Lautaro Martínez, pero deberá esperar a que se concrete el pase del ‘Pistolero’, dado que las pretensiones económicas del elenco italiano hacen que el equipo de Cataluña aún no pueda realizar una oferta formal por el atacante sudamericano.

