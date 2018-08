Barcelona vs. Boca Juniors: posibles alineaciones para el Trofeo Joan Gamper FC Barcelona vs. Boca Juniors se miden en la edición 53 del clásico trofeo Joan Gamper en el Camp Nou. (11:15 a.m. EN VIVO ONLINE por ESPN 2 y TNT Sports)

- / - Barcelona vs. Boca Juniors jugarán el trofeo Joan Gamper. (Reuters/AFP) - / - Marc-André Ter Stegen (Reuters) - / - Sergi Roberto (Reuters) - / - Gerard Piqué (Reuters) - / - Samuel Umtiti (Reuters) - / - Jori Alba (AFP) - / - Sergio Busquets (Reuters) - / - Ivan Rakitic (Reuters) - / - Coutinho (Reuters) - / - Lionel Messi (Reuters) - / - Ousmane Dembelé (Reuters) - / - Luis Suárez (Reuters) - / - Esteban Andrada (AFP) - / - Julio Buffarini (Planeta Boca Juniors) - / - Carlos Izquierdoz (Boca Juniors) - / - Paolo Goltz (Azul y Oro) - / - Lucas Olaza (Olé) - / - Wilmar Barrios (AP) - / - Pablo Pérez (AFP) - / - Emanuel Reynoso (Boca Juniors) - / - Edwin Cardona (AFP) - / - Cristian Pavón (AFP) - / - Ramón Ábila (AFP) - / -