Cinco chicas con las ilusiones más grandes. La selección peruana de tenis disputará entre el 5 y 8 de febrero los duelos del Grupo I de la Zona Américana de la Fed Cup.

► Hincha se quedó dormido en pleno Super Bowl 2020 en el Hard Rock Stadium | VIDEO

► Lionel Messi es tendencia en redes sociales por jugar fútbol con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro [VIDEO]

Así fue la celebración de Djokovic tras ganar el Abierto de Australia

Romina Ccuno, Dana Guzmán, Camila Soares, Daianne Hayashida son las seleccionados capitaneadas por Laura Arraya que buscarán llegar a los play off del Grupo Mundial II. Ccuno de 17 y las demás tienen 16 años, pero con condiciones para tener una buena participación. Incluso Dana Guzmán viene de ganar el título del 40° Asunción Bowl, en la que fue su tercera final consecutiva, tras la de la Copa Banco del Austro en Ecuador y el título del 37° Mundial Juvenil J1 de Barranquilla.

Lamentablemente Dominique Schaefer, la peruana mejor ranqueada (892) no está seleccionada por problemas de salud, mientras que Anastasia Iamachkine no podrá ser parte del equipo porque su equipo, Peperdine University, avanzó de ronda en el campeonato ITA de Estados Unidos y deberá jugar por ellos para mantener su beca, según informó el portal Tenis Al Máximo. Anastasia debe jugar entre el 6 y 9 de febrero frente a Chicago II, por lo que le será imposible estar en la Fed Cup.

El formato

Perú forma parte del grupo B junto a Argentina, Chile y México, mientras que en el A se ubican Paraguay, Colombia y Venezuela. Los dos primeros de cada grupo pasarán a disputar las finales (1A vs. 2B y 2A vs. 1B) que clasifican a los play off del Grupo Mundial II.

Perú accedió a la Zona I el año pasado y de las siete selecciones es la que tiene el ránking más bajo. Mientras, a nivel individual no existen alguna jugadora top.

Jugadoras Ránking WTA Edad PARAGUAY (20 ránking Fed Cup)

Veronica Cepede Royg

Lara Escauriza

Paulina Franco Martinessi

Leyla Fiorella Britez Risso

Victoria Ismenia Zaracho Ricart

146

795

-

-

-

28

21

-

-

- Argentina (25 ránking Fed Cup)

Paula Ormaechea

Nadia Podoroska

Victoria Bosio

Guillermina Naya

Maria Lourdes Carle

253

258

439

552

607

27

22

25

23

19 Chile (31 ránking Fed Cup)

Daniela Seguel

Barbara Gatica

Fernanda Brito

Alexa Guarachi

262

472

618

928

27

23

27

29 Colombia (32 ránking Fed Cup)

Maria Camila Osorio Serrano

Maria Fernanda Herazo González

Emiliana Arango

Yuliana Lizarazo

María Paulina Pérez-García

204

515

549

577

759

18

22

19

26

24 México (33 ránking Fed Cup)

Giuliana Olmos

Fernanda Contreras Gomez

Julia García

Alejandra Cruz

388

466

-

-

26

22

-

- Venezuela (41 ránking Fed Cup)

Andrea Gamiz 507 27

Aymet Uzcategui -

Daniela Ramirez -

Mary Victoria Cancini -

507

-

-

-

27

-

-

- Perú (43 ránking Fed Cup)

Romina Ccuno

Dana Guzman

Camila Soares

Daianne Hayashida

986

-

-

-

17

16

16

16

El certamen otorga dos cupos para los play off del Grupo Mundial II, que es el segundo cuadro más importante de la Fed Cup. Para ascender de grupo se debe disputar un play off entre los que ganan el grupo inferior ante los que pierden la primera fase del grupo superior.