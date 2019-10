El surf fue el deporte que más medallas nos dio en Lima 2019: 7 en total. En el recuerdo de los peruanos aún vive la celebración de Daniella Rosas golpeándose el pecho al conseguir el oro con apenas 17 años. O los elogios de los periodistas extranjeros que se rendían ante Piccolo Clemente. En épocas donde se supone que en el mar la vida es más sabrosa, la Federación Nacional de Tabla (Fenta) está a punto de ser sancionada por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD) por una falta que considera leve (actualización de estatutos). Su presidente, Alberto Figari, se defiende, afirma que hay un conflicto de intereses y pide que se piense primero en los tablistas: están en medio de su preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la primera edición que acogerá al surf en su calendario.

Alberto Figari se dio un tiempo para explicar su versión de los hechos. (Foto: GEC)

¿Cómo se inició todo el conflicto que llegó hasta esta instancia?

Nosotros ingresamos en el 2017 a la Federación Nacional de Tabla. En esas elecciones participaron otros dos grupos: uno presidido por Carlos Neuhaus y otro por José Mario Escudero [actual presidente del CSJDH]. Ahí se inició todo. Miembros del club que lo presentó [a Escudero] como candidato nos empezaron a demandar de distintas faltas, las cuales fueron declaradas infundadas.

¿Una de esas denuncias es la que ahora puede llegar a suspenderlos?

Sí. Lo que pasa es que una persona X, que es allegado al señor Escudero, hace una demanda poco antes de que este llegue a presidir el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Entonces, cuando él asume el cargo, acoge la denuncia e investiga de manera irregular y cometiendo faltas de abuso de autoridad, ya que mandaron a revisar nuestras actas cuando no tienen la potestad de hacerlo.

El surf le dio a nuestro país siete medallas en total en Lima 2019. (Foto: GEC)

¿De qué se trata la denuncia?

Cuando ingresamos a la federación en el 2017 debimos actualizar los estatutos, lo cual no se ha podido hasta ahora. Pero antes es necesario recalcar lo siguiente: el señor Escudero era encargado de temas legales en la directiva anterior de la misma federación, por lo cual debió realizar la actualización, pero no lo hizo. Él era el responsable de eso.

¿Qué es un estatuto?

Es el reglamento de una asociación que se usa normalmente para nombrar directores, disolver la asociación, resolver conflictos entre miembros, castigar o cambiar ciertas cosas. Nunca usamos el estatuto.

Volviendo a la anterior pregunta: ¿Ustedes eran conscientes de que el estatuto debía actualizarse? ¿Se hizo algo para que se tenga todo en regla?

Nosotros hemos hecho cinco asambleas de las cuales tres fueron específicamente para ello. Lo que pasó es que no hubo quórum. En este caso, según las normativas, se necesita un número de asistentes mínimos para que se puedan modificar las leyes. Y no se pudo cumplir con ello.

Lucas Mesinas ganó el oro en Surf Open Masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: GEC)

¿Cuánto es el quórum mínimo que exige la ley y a cuánto se llegó?

Según las normas, son 3/5 del total. Es decir, de los nueve clubes debieron venir seis. Nunca hemos llegado a dicha cantidad. Y no podíamos en realidad hacer la actualización. No fue negligencia de nosotros. Siempre llamamos a asamblea y no vinieron.

Carta de apoyo de los distintos surfistas nacionales hacia la la Federación. (Foto. GEC)

Entonces la responsabilidad también es de los clubes…

Claro. Si no hubiéramos llamado, sería distinto y aceptaríamos cualquier sanción aunque nos parezca muy excesiva. Pudimos haber convocado a más asambleas, pero cada una genera un gasto de 1.500 soles, debido a que se debe publicar en distintos diarios.

¿En qué instancia se encuentra la denuncia?

Como te comenté, la Consejo Superior de Justicia Deportiva declara fundada la demanda en primera instancia. Nosotros apelamos y estamos entrando en la segunda instancia en una sala que es parte del mismo consejo que el señor José Mario Escudero preside. Ellos mismos van a decidir nuestra apelación. Por eso lo estamos haciendo público.

¿Cuál es la influencia de José Mario Escudero en la segunda sala?

Cada sala tiene tres jueces. La segunda estaba incompleta porque falta uno y este señor se autonombró el reemplazante. Es decir, será juez y parte. Y, según lo que nos han comentado fuentes cercanas, él está diciendo que nos va a sancionar. Este sábado hemos sido llamados a una manifestación oral y expondremos nuestro caso ante los jueces, con él presente. Es una barbaridad lo que está ocurriendo.

¿Cuál es la sanción que ellos exigen?

Sacarnos de la federación e inhabilitarnos por dos años. Es decir, no poder postular a las siguientes elecciones.

¿Qué es lo que ustedes piden?

Que no se nos sancione. Primero, porque nuestro mandato termina en un año y medio, y nosotros no queremos volver a ser candidatos. No nos estamos aferrando a un cargo por beneficios propios. Segundo, porque la actualización de estatutos es algo que se puede solucionar sin problemas. De hecho, ya llamamos asamblea, entre hoy y mañana ponemos el aviso, y esperamos que los clubes vengan para que en dos semanas se modifiquen los estatutos y ponerlos al día.

¿Puede ocurrir que los sancionen antes de que ustedes actualicen los estatutos?

Por la forma en que está manejando el proceso, que es bien irregular, sí. Normalmente uno presenta apelación, pasan 15 días calendarios (tres semanas) para que te llamen a la manifestación oral, que es lo que haremos este sábado. Ellos nos llamaron a los siete días calendario. Con ese antecedente todo puede pasar. Incluso, nos pueden sancionar el mismo lunes.

¿Qué pasa si se declara fundada la demanda y son castigados?

Lo que en realidad nos preocupa es que si nos sancionan y el Instituto Peruano del Deporte interviene y nombra un grupo de trabajo, se perderá tiempo valioso para que los deportistas sigan preparándose para Tokio 2020. En siete meses hay un Mundial ISA en el que dos peruanos, entre ellos está Sofía Mulanovich, buscarán dos cupos a los Juegos Olímpicos. Por eso los tablistas nos enviaron una carta brindándonos su apoyo.

¿Este problema hay que en la Fenta también afecta los objetivos que tienen para mejorar el deporte en el Perú?

Por supuesto. Nosotros queremos que el Circuito Nacional Open sea tan difundido como los Juegos Panamericanos. Y para eso necesitamos inversión y mucha. Las empresas privadas que han tenido la intención de apoyarnos ahora prefieren no hacerlo por lo que está ocurriendo. Todo eso por el simple hecho de querer sacarnos a como dé lugar.