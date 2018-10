Federer vs. Coric EN VIVO vía ESPN: juegan pase a la final del Masters de Shangai

Roger Federer enfrentará a Borna Ćorić (EN VIVO ONLINE vía ESPN) por el pase a la final del Masters de Shangai. El partido está pauteado para que inicie aproximadamente a las 07:00 a.m. En el primer turno, se enfrentarán Novak Djokovic frente a Alexander Zverev.

Roger Federer logró pasar a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái tras vencer al japonés Kei Nishikori (número doce del mundo) por 6-4, 7-6(4) en un reñido partido en el que el nipón no se lo puso sencillo al número dos del ránking de la ATP.



El tenista de Basilea luchará mañana por un puesto en la final contra el croata Borna Coric (19 del mundo), quien hoy logró eliminar al australiano Matthew Ebden (número 51 del ránking) tras ganarle 7-5 y 6-4.

Roger Federer, con mucha astucia, realizó un extraordinario revés que dejó asombrado a Kei Nishikori. El japonés solo atinó a lanzar su raqueta hasta el cielo en señal de bronca. (Video: YouTube)

En el partido de hoy, Federer empezó fuerte y le rompió su primer saque a Nishikori poniéndose 2-0 arriba y volvió a hacerlo en el quinto punto. El japonés le rompió el saque en el sexto pero finalmente no pudo adjudicarse el parcial que fue para el suizo.



En el segundo set Federer repitió y volvió a romperle su primer saque al japonés y Nishikori hizo lo propio en el sexto punto. A partir de ahí la igualdad reinó hasta llegar al tie break, que el nipón comenzó con fuerza pero que finalmente no pudo superar.



Una hora y 52 minutos con dos sets llenos de puntos largos y bolas de break. En el cómputo general, Federer logró salvar cuatro de seis puntos de saque mientras que Nishikori salvó cinco de ocho.



Esta era la octava vez que ambos tenistas se enfrentaban desde que en 2011 se toparon por primera vez en las pistas. Tras la de hoy son seis las victorias de Federer y dos las derrotas.



Nisikori, semifinalista del US Open y del torneo de Tokio, se va de Shanghái sin conseguir su clasificación para las Nitto ATP Finals de Londres, algo que sí logró esta mañana el alemán Alexander Zverev tras vencer al británico Kyle Edmund.



Zverev se enfrentará por tanto en semifinales contra el otro gran favorito para ganar la competición, el serbio Novak Djokovic (tercero del mundo) que consiguió hoy su pase tras haber eliminado al sudafricano Kevin Anderson, número 8 del mundo.