Federer vs. Djokovic EN VIVO ONLINE | Sigue el juego por las semifinales del Australian Open 2020 que se disputará este jueves, desde las 3:30 de la madrugada (hora peruana), en Melbourne Park. La transmisión estará a cargo de ESPN.

-LA PREVIA-

Roger Federer y Novak Djokovic, que han ganado entre los dos trece títulos del Abierto de Australia, doce de los últimos catorce, se clasificaron a semifinales en Melbourne, donde se verán las caras, en una jornada en que el suizo superó siete bolas de partido.

Djokovic, segundo jugador mundial y ganador de la edición pasada del certamen australiano, derrotó al canadiense Milos Raonic (35º), por 6-4, 6-3, 7-6 (7/1), sin muchas dificultades.

El serbio busca en Melbourne su 17º título de Grand Slam, que le acercaría al récord de 20 que tiene Federer, quien venció al estadounidense Tennys Sandgren, 100º jugador mundial por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), salvando siete bolas de partido en el cuarto set, tras cuatro horas de juego.

Esta trabajosa victoria se suma a los cinco sets y tres horas y media que necesitó para derrotar en la ronda anterior al australiano John Millman.

“Tuve una suerte increíble, fui mejorando mi juego a medida que avanzaba el partido y que disminuía la presión”, declaró Federer que salvó tres puntos de partido cuando perdía 5-4 y luego otros cuatro, tres de ellos consecutivos, en el tie-break de ese reñido cuarto set.

“Hoy no merecía la victoria, pero aquí estoy y evidentemente muy contento”, agregó Federer. “Solo me dije: creo en los milagros”, comentó al referirse al momento en el que la derrota parecía inevitable.

En el segundo y tercer sets, Federer se puso nervioso y discutió con el árbitro a propósito de una advertencia. Luego pidió una pausa médica por un dolor en la ingle y abandonó la cancha cuando iba perdiendo 6-3, 2-6, 0-3.

"A veces uno se siente raro. Sentía un dolor en la ingle, mi pierna se tensaba un poco. No me gusta recurrir al médico, no me gusta mostrar mis debilidades”, declaró.

“Habrá que jugar mejor en semifinales, porque si no seguramente tenga tiempo para ir a esquiar”, bromeó Federer.

Djokovic, en su partido contra Raonic, se mostró mucho más sólido, controlando el potente saque del canadiense, devolviendo un 62% del primer servicio de su rival.

En total, Djokovic solo cometió catorce errores no forzados, frente a 48 de su rival. El serbio, de esta forma, sigue su buen recorrido, eliminando al canadiense sin perder ningún set. Solo el alemán Jan-Lennard Struff logró ganarle uno, en la primera ronda.

Djokovic y Federer se han enfrentado en su carrera en 49 ocasiones, con ventaja para el serbio de 26-23. “Los partidos que he jugado contra Roger y Rafa (Nadal) me han hecho el jugador que soy ahora”, añadió el serbio. “Que gane el mejor”, señaló, con deportividad, Djokovic.

A sus 38 años, Federer es el semifinalista de más edad en Melbourne en 43 años, desde Ken Rosewall. Mientras el suizo, que alcanzó el récord de quince semifinales en el Australian Open, ha tenido que trabajar duro, jugando catorce sets en sus últimos tres partidos, Djokovic se ha encontrado un recorrido más liviano.

