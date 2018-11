Federer vs. Djokovic EN VIVO ONLINE vía ESPN2: por las semifinales del Masters 1000 de París

Roger Federer vs. Novak Djokovic EN VIVO: juegan por las semifinales del Masters 1000 de París. El duelo iniciará a las 10:30 a.m. y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN 2.

Novak Djokovic sigue en carrera por su quinto título del Masters de París tras doblegar el viernes 4-6, 6-2, 6-3 a Marin Cilic para citarse en las semifinales contra Roger Federer.



Federer avanzó para el duelo número 47 frente al serbio al derrotar 6-4, 6-4 a Kei Nishikori, su sexta victoria consecutiva ante el japonés.



En busca del título número 100 de su carrera, luego de coronarse en su natal Basilea el domingo, el campeón de 20 torneos de Grand Slam no pasó mayores apuros. Levantó una bola de quiebre con una volea en la red cuando dispuso del saque con ventaja 5-4 para cerrar el primer parcial y luego quebró el servicio de Nishikori para encaminarse a la victoria.

Roger Federer venció a Novak Djokovic en la final de Dubai | Video: Agencias

El astro suizo solo ha ganado una vez en este torneo bajo techo, en la edición de 2011. No competía en la arena de Bercy desde 2015.



Ahora tendrá que encontrar la manera de tumbar a Djokovic. El reinante campeón de Wimbledon y el US Open ha vencido a Federer en sus últimos tres partidos y aventaja 24-22 en el historial directo.



La derrota más reciente de Federer ante Djokovic fue en la final del Masters de Cincinnati en agosto.



“Espero poder jugar mejor que lo que hice en Cincinnati, porque la verdad es que estuve mal”, dijo Federer. “Fue el peor partido de mi carrera con la devolución de saque. Fallé todas las segundas devoluciones”.



Djokovic, quien amanecerá el lunes como nuevo número uno del mundo, pasó dificultades con su servicio durante el primer set.



El croata Cilic tuvo oportunidades para romper el saque de Djokovic en el quinto y séptimo juegos, pero no logró concretar hasta el noveno cuando el serbio mandó larga una devolución de revés.



Un ace le dio a Cilic el punto para el set y lo aprovechó con otro revés afuera de Djokovic.



Pero Djokovic quebró para tomar ventaja 3-1 en el segundo set y a partir de ahí dominó.



En el tercer set, una derecha cruzada de Cilic para el winner le permitió quebrar e irse arriba 2-1.



Frustrado, Djokovic azotó su raqueta y rompió el saque de Cilic de inmediato, con lo que apuró el paso para conseguir la victoria. Cilic perdió por 16ta vez en 18 enfrentamientos contra el serbio.



“Fue un partido muy intenso”, dijo Djokovic. "Tuve altibajos. Me siento aliviado de haber sobrevivido este desafío”.



También fue la 21ra victoria seguida de Djokovic desde que perdió ante Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda del Masters de Toronto en agosto.

Fuente: EFE