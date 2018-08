Roger Federer vs. Stanislas Wawrinka EN VIVO: se medirán este viernes (9:00 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en un electrizante duelo de suizos que premiará al ganador con el pase a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Roger Federer, el máximo cabeza preclasificado del torneo luego que el número uno mundial Rafael Nadal se bajó para tener descanso, tramitó en 72 minutos su victoria 6-1, 7-6 (6) ante Leonardo Mayer. El astro suizo sigue en carrera por otro título en Cincinnati. Ha ganado una cifra récord de siete, pese a que se perdió el torneo los últimos dos años debido a lesiones.

Tendrá un breve respiro para enfrentarse por la noche ante su compatriota Stan Wawrinka, quien avanzó con una victoria 6-4, 6-4 ante el húngaro Marton Fucsovics.

“Pasarse todo el día esperando y no poder ver tenis no es nada divertido para el torneo y el público”, dijo Federer. “Traté de enfocarme en solo un partido, no me puse a pensar en la posibilidad de jugar dos”.

Wawrinka no tuvo problema alguno ante el húngaro Marton Fucsovics, al que venció por 6-4 y 6-3 en una hora y veintitrés minutos.



