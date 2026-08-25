Felipe Chávez no aparece en la foto oficial del primer equipo del Bayern Munich para la temporada 2026/27, una señal que refleja la situación del mediocampista peruano dentro del plantel dirigido por Vincent Kompany. Aunque el futbolista de 19 años tuvo una destacada pretemporada, con cuatro goles en los amistosos disputados, el entrenador alemán no lo considera como opción.

Ante la falta de espacio, Chávez tendrá que buscar una nueva cesión para continuar con su desarrollo y sumar minutos en el fútbol profesional. El mediocampista ya vivió una experiencia similar durante la temporada pasada, cuando fue prestado al FC Colonia, y ahora todo apunta a que volverá a salir del conjunto bávaro en busca de continuidad.

En ese contexto, Bild de Alemania informó que son cuatro los clubes que han mostrado interés por el jugador. El Magdeburgo, de la Segunda División alemana, habría realizado un importante esfuerzo para intentar incorporarlo, mientras que Braunschweig y Heidenheim también siguen sus pasos. La cuarta opción está en el exterior: se trata del Estrela Amadora, de la Primera División de Portugal.

El interés del conjunto portugués adquiere especial relevancia luego de que un consorcio de inversores, entre los que figuran futbolistas como Thomas Müller y Lucas Hernández, adquiriera el 90 % de la Sociedad Anónima Deportiva del club.

Así, mientras Chávez espera definir su próximo destino, su ausencia en la fotografía oficial del Bayern refuerza la posibilidad de que el peruano continúe su carrera lejos de Múnich, esta vez en busca de los minutos que no tendría bajo las órdenes de Kompany.

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