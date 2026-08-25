Felipe Chávez no aparece en la foto oficial del Bayern Munich: ¿cuál será el futuro del peruano? (Foto: Bayern Munich)
Felipe Chávez no aparece en la foto oficial del Bayern Munich: ¿cuál será el futuro del peruano? (Foto: Bayern Munich)
Por Redacción EC

Felipe Chávez no aparece en la foto oficial del primer equipo del Bayern Munich para la temporada 2026/27, una señal que refleja la situación del mediocampista peruano dentro del plantel dirigido por Vincent Kompany. Aunque el futbolista de 19 años tuvo una destacada pretemporada, con cuatro goles en los amistosos disputados, el entrenador alemán no lo considera como opción.

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