El bicampeón del mundo español Fernando Alonso abandonará la Fórmula 1 al concluir la presente temporada, anunciaron este martes su escudería, McLaren, y el propio piloto en un video en Twitter.

"Tú me diste mucho, y yo, creo que te lo di todo (...) Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos", se escucha decir al piloto asturiano de 37 años dirigiéndose en una misiva a la Fórmula 1. "Respetamos su decisión, aunque creemos que está en la mejor forma de su carrera", aclara McLaren.

"Hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido a ti y las personas que sois tu. Por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas; por haber sido mi vida. Sé que me quieres, y tu también sabes que te quiero", declaró Fernando Alonso.

Fernando Alonso se retira de la Fórmula 1. (Video: YouTube/Foto: AFP)

El vídeo está realizado en el Museo que lleva su nombre, situado en Asturias. Entre imágenes recuerda su trayectoria: "Tu no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado grandes momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos (el fallecimiento del piloto francés Jules Bianchi)".

Además, Alonso hizo unas declaraciones para la página de Mclaren, su actual equipo, en el que no cerró las puertas a un posible retorno a la F1: "Quiero agradecer a todas las personas de McLaren. Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes y mejores en el futuro y podría ser el momento adecuado para mí para estar de vuelta; eso me haría realmente feliz", aseguró.

Aunque no desveló cuáles serán sus siguientes pasos: "Veamos lo que trae el futuro; nuevos desafíos emocionantes están a la vuelta de la esquina. Estoy teniendo uno de los momentos más felices de mi vida, pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras".

El piloto español aseguró que tomó esta decisión "hace algunos meses" y que fue "firme", pero que "agradece a Chase Carey y a Liberty Media los esfuerzos que han realizado para cambiar mi opinión".



EFE