El Barrio Victoria lo vio crecer y ahora lo quiere ver triunfar. En el anexo Bujama Baja Fernando Pacheco dio sus primeros pasos, en la vida y en el fútbol. El FC Bujama Baja fue su primer club y Nueva Imperial Cañete el cuadro donde empezó a brillar a nivel internacional.

Perú vs. Paraguay: resumen del partido.

Apenas tenía 12 años y Pacheco reforzó al combinado de Cañete en La Serena Cup 2012, un torneo de menores en Chile. “Solo lo vi caminar y tenía perfil de jugador. Tiene potencial enorme, es un buen chico”, contó Pedro Pascual Rojas, entrenador del cuadro que viajó a Chile ese año.

Era el más destacado del plantel. “Tiene velocidad, desmarque, domino de balón, olfato de gol”, aseguraba en ese momento Rolly Cadillo, periodista de Ovación que cubrió dicho certamen.

En canchas internacionales se sentía cómodo y destacaba con la blanquirroja puesta -el equipo representaba al Gobierno Regional de Lima-. “Quiero jugar en España, en el Barcelona. Mi ídolo es Messi”, decía un jovencito que usaba la camiseta 11. Un año después llegó a Sporting Cristal -vivía en La Florida- y permaneció siete años siendo celeste.

CAMBIO DE RUMBO

Ahora, en Armenia, Fernando Pacheco sigue siendo ese jugador desequilibrante. Fue lo más destacado en la derrota ante Brasil (1-0) en la primera fecha del Preolímpico y la figura en la remontada ante Paraguay (3-2).

Este 2020 ha empezado con el pie derecho para el atacante. El 14 de enero fue anunciado como nueva contratación del Fluminense de Brasil y ahora es el líder de la selección Sub 23 que busca llegar al cuadrangular final del Preolímpico. Este martes enfrenta a Uruguay y una victoria puede ser un gran paso.





Distinto fue el 2019 para el exdelantero de Cristal. Fue titular en 22 de los 26 encuentros que disputó por la Liga 1 y apenas marcó 2 goles. En la Libertadores tuvo presencia en los seis partidos de los celestes, pero solo fue titular en tres y jugó un partido completo ante Universidad Concepción (2-0). Lo mismo en la Copa Sudamericana, donde inició en tres de los cuatro partidos, pero solo jugó todo el encuentro en uno, ante Unión Española (3-0).

La segunda parte del año cambió para él. Manuel Barreto lo relegó al banco de suplentes. Desde setiembre hasta fin de temporada solo tuvo presencia en ocho encuentros de los 26 que sumó en total. Sin embargo, eso no fue impedimento para que despierte el interés del Fluminense. Sus destacadas actuaciones en el Sudamericano Sub 20 de inicios de año y su trabajo en los amistosos de la Sub 23 dieron sus frutos.

Con Marcos López, en la concentración en Colombia. (Foto: FPF)

CAMPEÓN OLÍMPICO

Fernando Pacheco es uno de los jugadores que sabe lo que es vestir la camiseta de la selección peruana. Ha estado en las divisiones menores, desde la Sub 15 hasta la actual 23. El atacante fue el capitán de la selección que compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014 donde Perú logró la medalla de oro. Marcó dos goles en los cuatro partidos que disputó el equipo que fue dirigido por Juan José Oré.

“Eso queda marcado. En mi casa tengo la medalla de oro y cuando tenga mi familia espero contar todo lo que viví siendo tan joven”, asegura sobre esa experiencia. Él marcó el tanto de la victoria para el 2-1 sobre Corea en la final. Un soberbio disparo desde fuera del área que valió oro.

Presente en el Sudamericano Sub 17 del 2015 en Paraguay y el Sub 20 del 2017 en Ecuador. Jugó seis partidos y no logró anotar. Su primer tanto llegó en el Sudamericano Sub 20 del año pasado. En Chile jugó tres encuentros y anotó de penal ante Uruguay.

Una lesión lo apartó de estar presente en los Juegos Panamericanos, pero busca su revancha en el Preolímpico. Ante Paraguay, el último sábado, destacó con su velocidad y habilidad para desbordar a los rivales, y un centro suyo provocó el autogol guaraní que decretó la victoria nacional.

Ahora el rival será Uruguay este martes (6:00 p.m.) y Perú busca una victoria que lo acomode rumbo al cuadrangular final, al que clasifican solo los dos primeros de cada grupo. Brasil es líder con 6 puntos y lo siguen Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay, todos con tres unidades, aunque los peruanos y bolivianos con dos partidos y los guaraníes y charrúas con tres. El despegue de Pacheco se está dando en Colombia.