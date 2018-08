Fichajes Real Madrid: Rodrigo podría ser el próximo '9' de 'La Casa Blanca'

Real Madrid está en búsqueda de un goleador para afrontar la actual temporada 2018-19. Rodrigo se perfila como una posibilidad, aunque no haya nada concreto sobre el delantero del Valencia, en España se habla mucho sobre el posible fichaje.

El dirigente del Valencia, Mateu Alemany, aclaró el tema sobre su jugador: "No me constan contactos. Si alguien viene con 120 millones de euros, no podemos hacer nada", mencionó en referencia al precio que se deberían pagar para hacerse con el atacante.

Rodrigo es del gusto del nuevo comando técnico de encabezado por Julen Lopetegui; sin embargo, el alto precio de la clausula de rescisión complicaría cualquier intento del Real Madrid.

El cuadro merengue afirmó que la plantilla para la actual temporada está cerrada y que solo se podría dar la contratación en caso sea un oferta imposible de rechazar. Esta acción se podría ver también como una estrategia para acceder a los servicios del hispano-brasileño.

Cabe precisar que son diversos los nombres que suenan para vestirse con la '9' del Real Madrid. Mauro Icardi, Harry Kane y Timo Werner son otros de los candidatos.