Por Jasson Curi Chang

La decisión de la FIFA de impulsar la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa destinada a gestionar sus activos comerciales y abrir la puerta a inversionistas privados, provocó una reacción casi unánime en el mundo del fútbol. Desde Europa hasta América, pasando por Asia e incluso organismos políticos, el principal cuestionamiento no apunta únicamente al proyecto, sino a la forma en que fue presentado: sin consulta previa con quienes integran la estructura del fútbol internacional.

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