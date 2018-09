FIFA The Best: "Cristiano y Messi desacreditan al fútbol y ni siquiera se dan cuenta" Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no se presentaron en la ceremonia The Best FIFA 2018 realizada en Londres. Según precisó Marca, la FIFA habría tenido duras palabras para ambos

